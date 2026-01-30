< sekcia Slovensko
Prezident SR prijal vatikánskeho sekretára Paula R. Gallaghera
Na rokovaní zhodnotili doterajší vývoj spolupráce a hovorili o jej ďalšom smerovaní.
Autor TASR
Bratislava 30. januára (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini prijal v piatok v Prezidentskom paláci v Bratislave sekretára pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami Svätej stolice Paula Richarda Gallaghera, ktorý je na oficiálnej návšteve Slovenskej republiky. Prijatie sa uskutočnilo pri príležitosti 25. výročia podpisu Základnej zmluvy medzi SR a Svätou stolicou. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR.
Na rokovaní zhodnotili doterajší vývoj spolupráce a hovorili o jej ďalšom smerovaní. Vyzdvihli spoločne význam katolíckej cirkvi v slovenskej spoločnosti, jej pôsobenie nielen v oblasti duchovnej, ale aj kultúrnej, vzdelávacej a sociálnej pri podpore zraniteľných skupín obyvateľstva. Hlava štátu vyjadrila presvedčenie, že prípadná návšteva pápeža Leva XIV. na Slovensku by mala pre Slovákov veľký duchovný a symbolický význam a mohla by byť povzbudením v náročnom období.
Súčasťou rokovania boli aj aktuálne otázky medzinárodného diania, konfliktov vo svete vrátane vojny na Ukrajine a situácie na Blízkom východe, potrebe dialógu, rešpektovania medzinárodného práva a posilňovania multilaterálnej spolupráce. „Vzhľadom na meniaci sa globálny poriadok a eróziu medzinárodných pravidiel sme zdôraznili rastúci význam aktívnej a zodpovednej úlohy medzinárodného spoločenstva. Slovensko a Svätá stolica spoločne podporujú mierové, spravodlivé a na dialógu založené riešenia konfliktov,“ skonštatoval Pellegrini.
