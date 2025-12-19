< sekcia Slovensko
Prezident SR prijal vedúceho Zastúpenia EK na Slovensku P. Stana
Stano počas stretnutia s prezidentom pripomenul, že členstvo Slovenska v Európskej únii (EÚ) je kľúčové pre krajinu a jej obyvateľov.
Autor TASR
Bratislava 19. decembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini prijal v piatok na nástupnej návšteve vedúceho Zastúpenia Európskej komisie (EK) na Slovensku Petra Stana. Zastúpenie EK na Slovensku o tom informuje na svojom webe.
Stano počas stretnutia s prezidentom pripomenul, že členstvo Slovenska v Európskej únii (EÚ) je kľúčové pre krajinu a jej obyvateľov - od garantovania demokratických princípov, právneho štátu, základných práv a slobôd, cez podporu ekonomického rastu a zvyšovania životnej úrovne, ochrany spotrebiteľa, až po posilnenie postavenia Slovenska v Európe aj vo svete.
Zastúpenie EK na Slovensku zároveň deklarovalo, že bude pod vedením nového vedúceho pokračovať vo vecnej a pozitívnej komunikácii o výhodách a povinnostiach členstva v EÚ, podporovať dialóg a vzájomný rešpekt tak s predstaviteľmi oficiálnych inštitúcií či politických strán, ako aj s občianskou spoločnosťou a širokou verejnosťou.
Stano počas stretnutia s prezidentom pripomenul, že členstvo Slovenska v Európskej únii (EÚ) je kľúčové pre krajinu a jej obyvateľov - od garantovania demokratických princípov, právneho štátu, základných práv a slobôd, cez podporu ekonomického rastu a zvyšovania životnej úrovne, ochrany spotrebiteľa, až po posilnenie postavenia Slovenska v Európe aj vo svete.
Zastúpenie EK na Slovensku zároveň deklarovalo, že bude pod vedením nového vedúceho pokračovať vo vecnej a pozitívnej komunikácii o výhodách a povinnostiach členstva v EÚ, podporovať dialóg a vzájomný rešpekt tak s predstaviteľmi oficiálnych inštitúcií či politických strán, ako aj s občianskou spoločnosťou a širokou verejnosťou.