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Prezident SR sa na budúci týždeň zúčastní samitu NATO v Ankare

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Na snímke prezident SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Dano Veselský

Samit hostí turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Turecko bude hostiť samit NATO po druhýkrát v histórii.

Autor TASR
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Bratislava 3. júla (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini odcestuje v utorok (7. 7.) do tureckej Ankary, kde sa zúčastní na samite NATO. Lídri členských štátov a partneri Aliancie budú diskutovať o budúcnosti euroatlantickej bezpečnosti, posilňovaní obranných kapacít a ďalšom smerovaní spoločnej spolupráce. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR.

„Lídri členských krajín budú diskutovať o napĺňaní cieľov prijatých na minuloročnom samite v Haagu, o posilnení investícií do obrany a obranného priemyslu, ako aj o Ukrajine,“ priblížil odbor komunikácie.

Hlavná časť programu vyvrcholí plenárnym zasadnutím spojencov v stredu (8. 7.) v prezidentskom komplexe Bestepe.

Samit hostí turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Turecko bude hostiť samit NATO po druhýkrát v histórii.
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