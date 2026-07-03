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Prezident SR sa na budúci týždeň zúčastní samitu NATO v Ankare
Samit hostí turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Turecko bude hostiť samit NATO po druhýkrát v histórii.
Autor TASR
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Bratislava 3. júla (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini odcestuje v utorok (7. 7.) do tureckej Ankary, kde sa zúčastní na samite NATO. Lídri členských štátov a partneri Aliancie budú diskutovať o budúcnosti euroatlantickej bezpečnosti, posilňovaní obranných kapacít a ďalšom smerovaní spoločnej spolupráce. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR.
„Lídri členských krajín budú diskutovať o napĺňaní cieľov prijatých na minuloročnom samite v Haagu, o posilnení investícií do obrany a obranného priemyslu, ako aj o Ukrajine,“ priblížil odbor komunikácie.
Hlavná časť programu vyvrcholí plenárnym zasadnutím spojencov v stredu (8. 7.) v prezidentskom komplexe Bestepe.
Samit hostí turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Turecko bude hostiť samit NATO po druhýkrát v histórii.
„Lídri členských krajín budú diskutovať o napĺňaní cieľov prijatých na minuloročnom samite v Haagu, o posilnení investícií do obrany a obranného priemyslu, ako aj o Ukrajine,“ priblížil odbor komunikácie.
Hlavná časť programu vyvrcholí plenárnym zasadnutím spojencov v stredu (8. 7.) v prezidentskom komplexe Bestepe.
Samit hostí turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Turecko bude hostiť samit NATO po druhýkrát v histórii.