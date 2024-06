Prezident: SR sa nebude báť hovoriť v EÚ a NATO suverénnym hlasom

Prečítajte si aj: ONLINE: Peter Pellegrini sa oficiálne stal novým prezidentom SR

Bratislava 15. júna (TASR) - Slovensko bolo, je a ostane pevnou súčasťou Európskej únie i Severoatlantickej aliancie, ale nebude sa v nich nikdy báť hovoriť svojím suverénnym hlasom. Vo svojom inauguračnom príhovore to vyhlásil prezident SR Peter Pellegrini. Sľubuje spájanie Slovenska, chce aktívne ponúkať víziu zjednoteného a súdržného národa. Usilovať sa chce o vytvorenie silného a starostlivého štátu.," uviedol Pellegrini.Aktívne chce ponúkať víziu zjednoteného a súdržného národa, ktorý sa dokáže spojiť pre spoločný cieľ a dokáže uspieť v porovnaní s najúspešnejšími krajinami sveta. Chce tiež ponúkať víziu pokojného a dôstojného života všetkých ľudí na Slovensku.," vyhlásila hlava štátu. Sľubuje, že sebavedomé a hrdé Slovensko, ľudia, národ a štát budú u neho vždy na prvom mieste.Pellegrini chce pracovať aj na zdravých vzťahoch so všetkými našimi susedmi - Českou republikou, Poľskom, Rakúskom, Maďarskom aj Ukrajinou. "," pripomenul.Chce sa usilovať o vytvorenie silného a starostlivého štátu, ktorého centrom pozornosti je človek od narodenia až po dôstojnú starobu. Štát má podľa neho stáť na princípe sociálnej spravodlivosti a pomôcť všetkým, ktorí to potrebujú.," skonštatoval s tým, že nechce politiku, v ktorej rozhoduje to, kto hlasnejšie kričí alebo kto čím viac urazí politického protivníka. Rozhodovať má podľa neho schopnosť pracovať pre ľudí a plniť svoje sľuby.Prezidentský palác chce ponúkať ako miesto, kde sa môže rodiť dlhodobá vízia Slovenska a kde sa môžu stretnúť za jedným stolom aj znepriatelené politické strany, aj skutoční odborníci, aby spoločne diskutovali o vízii na desaťročia dopredu.