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Prezident: Štát musí posilniť svoj vplyv v strategických podnikoch
Prezident zároveň upozornil, že Slovensko potrebuje vízie presahujúce jedno volebné obdobie, pričom skritizoval chýbajúci politický konsenzus pri dokumente Vízia 2040.
Autor TASR
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Bratislava 9. novembra (TASR) - Štát musí v nasledujúcich rokoch podniknúť všetky dostupné a legálne kroky na posilnenie svojho vplyvu v strategických energetických podnikoch. Z vysokých cien energií by tak neprofitoval súkromný investor, ale štát, ktorý by získané zdroje mohol využiť na pomoc domácemu priemyslu. Vyhlásil to prezident SR Peter Pellegrini v pondelkovom prejave na slávnostnom večere slovenského priemyslu. Zdôraznil aj dôležitosť dostatku kvalifikovanej pracovnej sily, stabilného podnikateľského prostredia, jednotnej vízie a komunikácie.
Ako kľúčovú podmienku rozvoja priemyslu označil dostupnosť lacnej energie. Pripomenul, že Slovensko má nepretržite k dispozícii dostatok elektriny z jadra, čo však automaticky neznižuje jej ceny pre priemysel. Ocenil preto tlak premiérov a prezidentov V4 na riešenie tejto situácie na úrovni Európskej únie.
Za ďalšiu prioritu označil kvalifikovanú pracovnú silu. Vyzdvihol aktuálnu reformu vzdelávania a vyjadril nádej, že odchádzajúci mladí ľudia sa po získaní skúseností v zahraničí vrátia do slovenských podnikov.
Tretím kľúčovým aspektom je podľa hlavy štátu predvídateľné a stabilné podnikateľské prostredie. Vyzval vládu na dialóg s podnikateľmi. „Chcem povzbudiť aj vládu SR, aby tam, kde je to možné a kde to neznamená zásadné finančné dopady na štátny rozpočet, čo najviac uľavila podnikateľskému prostrediu,“ vyzval.
Prezident zároveň upozornil, že Slovensko potrebuje vízie presahujúce jedno volebné obdobie, pričom skritizoval chýbajúci politický konsenzus pri dokumente Vízia 2040.
Hlava štátu tiež zdôraznila potrebu komunikácie. „Pokiaľ sa nebudeme nenávidieť, nebudeme sa donekonečna hádať, tak som presvedčený, že aj tieto náročné časy zvládneme tak, ako sme v minulosti zvládli všetko to ťažké, čo našu krajinu postihlo,“ uzavrel Pellegrini.
Ako kľúčovú podmienku rozvoja priemyslu označil dostupnosť lacnej energie. Pripomenul, že Slovensko má nepretržite k dispozícii dostatok elektriny z jadra, čo však automaticky neznižuje jej ceny pre priemysel. Ocenil preto tlak premiérov a prezidentov V4 na riešenie tejto situácie na úrovni Európskej únie.
Za ďalšiu prioritu označil kvalifikovanú pracovnú silu. Vyzdvihol aktuálnu reformu vzdelávania a vyjadril nádej, že odchádzajúci mladí ľudia sa po získaní skúseností v zahraničí vrátia do slovenských podnikov.
Tretím kľúčovým aspektom je podľa hlavy štátu predvídateľné a stabilné podnikateľské prostredie. Vyzval vládu na dialóg s podnikateľmi. „Chcem povzbudiť aj vládu SR, aby tam, kde je to možné a kde to neznamená zásadné finančné dopady na štátny rozpočet, čo najviac uľavila podnikateľskému prostrediu,“ vyzval.
Prezident zároveň upozornil, že Slovensko potrebuje vízie presahujúce jedno volebné obdobie, pričom skritizoval chýbajúci politický konsenzus pri dokumente Vízia 2040.
Hlava štátu tiež zdôraznila potrebu komunikácie. „Pokiaľ sa nebudeme nenávidieť, nebudeme sa donekonečna hádať, tak som presvedčený, že aj tieto náročné časy zvládneme tak, ako sme v minulosti zvládli všetko to ťažké, čo našu krajinu postihlo,“ uzavrel Pellegrini.