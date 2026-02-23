< sekcia Slovensko
Prezident: Štát musí spraviť všetko pre zaistenie bezpečnosti škôl
K vyhrážkam voči školám, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach, musí štát zaujať čo najtvrdší možný postoj, povedal.
Autor TASR
Bratislava 23. februára (TASR) - K vyhrážkam voči školám, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach, musí štát zaujať čo najtvrdší možný postoj a spraviť všetky opatrenia jednak pre zaistenie bezpečnosti škôl, jednak pre vypátranie a potrestanie páchateľov. Prezident SR Peter Pellegrini to uviedol na sociálnej sieti.
„Rodičia musia mať istotu, že ich deti každé ráno odchádzajú do fyzicky i psychicky bezpečného prostredia,“ dodala hlava štátu s tým, že hrozby deťom považuje za jednu z najzbabelejších vecí, ku ktorým sa niekto môže uchýliť.
Polícia prijala v pondelok ráno bezpečnostné opatrenia pre údajné hrozby voči školám na území Bratislavy. Ako neskôr dodal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), výhražné správy sa týkajú 19 škôl na Slovensku, pričom väčšina z nich je v Bratislave, jedna v Šamoríne a jedna v Snine. Zároveň potvrdil, že vyšetrovanie stále prebieha a každá hrozba sa preveruje individuálne. V súčasnosti je podľa ministra situácia pod kontrolou.
