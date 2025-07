Prezident: Štátne sviatky si netreba privlastňovať, patria občanom

Bratislava 5. júla - Štátne sviatky si netreba privlastňovať, pretože patria všetkým občanom. Mali by sme ich sláviť všetky v ich rozdielnosti, pretože je to komplex našej identity. Štátne sviatky by nás nemali rozdeľovať a nemali by byť zneužívané na akýkoľvek politický alebo iný súboj. Uviedol to prezident SR Peter Pellegrini vo svojom príhovore na hrade Devín počas sobotných celonárodných osláv príchodu Cyrila a Metoda na naše územie.

„Slovensko a jeho štátne sviatky nám dávajú mozaiku hodnôt, na ktorých je naša vlasť a náš národ postavený. Každý z nich reprezentuje niečo iné, ale spoločne dávajú obraz o hodnotách, na ktorých stojíme. Nebolo by dobré, aby sme si zo štátnych sviatkov každý vyberali len ten, ktorý sa nám páči alebo ktorý je nášmu srdcu bližší,“ uviedol Pellegrini. Ako dodal, verí, že všetky štátne sviatky si budeme na Slovensku pripomínať tak dôstojne, ako aj sviatok svätých Cyrila a Metoda.

„Ak dnes ateista alebo liberál prežil tento sviatočný deň a uctil si ho tak, ako sa patrí, tak aj konzervatívec je schopný osláviť 1. máj a takisto sociálni demokrati a ľavičiari sú schopní a budú schopní osláviť 17. november,“ poznamenal Pellegrini.

Prezident v súvislosti so sobotňajšími oslavami pripomenul, že Cyril a Metod na územie Slovenska priniesli možnosť sláviť liturgiu v našom vlastnom jazyku. Jedným z odkazov sviatku by preto malo byť, aby sme sa zamysleli nad tým, či používame správne slová a správny jazyk. „Aby sme si vo svojom vnútri povedali úprimne, že odmietame jazyk vulgárny, jazyk útočný a jazyk, ktorý rozdeľuje,“ povedal Pellegrini.

Pri pripomínaní sviatku svätého Cyrila a svätého Metoda by sme sa podľa prezidenta nemali vracať len do histórie, odkaz vierozvestcov totiž podľa neho tkvie aj vo výraznom pokroku, ktorý priniesli. „Priniesli písmo, liturgiu v našom jazyku a posunuli nás o stáročia dopredu v rozvoji a založili základy našej dnešnej štátnosti,“ skonštatoval Pellegrini s tým, že v tento deň by sme preto mali hovoriť aj o budúcnosti našej krajiny a o tom, čo je možné urobiť pre to, aby Slovensko išlo za lepšou budúcnosťou.