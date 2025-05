Prezident predniesol v parlamente SPRÁVU O STAVE REPUBLIKY

Prezident vyzval vládu, aby sa nevzďaľovala od partnerov v EÚ a NATO

Prezident SR Peter Pellegrini (uprostred) vystupuje so správou o stave Slovenskej republiky pred poslancami Národnej rady (NR) SR v Bratislave v stredu 28. mája 2025. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Prezident: Spoločnosť naliehavo potrebuje upokojenie vášní a zmierenie

Prezident SR Peter Pellegrini vystupuje so správou o stave Slovenskej republiky pred poslancami Národnej rady (NR) SR v Bratislave v stredu 28. mája 2025. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 28. mája (TASR) - Slovenskej republike podľa prezidenta SR Petra Pellegriniho chýba dlhodobá vízia, ktorú by napĺňali rôzne vlády naprieč politickým spektrom. Každý rezort má vlastný plán, ktorý sa počas volebného obdobia snaží napĺňať a míňa na to peniaze. Hlava štátu to uviedla v správe o stave republiky, ktorú predniesla v stredu v Národnej rade SR.Ako prezident podotkol, na túto tému už otvoril diskusiu aj v prezidentskom paláci, kde prijal zástupcov samospráv. Deklaroval, že sa bude snažiť prepájať podnikateľský sektor, občanov či obce a mestá. Dodal však, že všetky iniciatívy hlavy štátu môžu byť úspešné, iba ak nájdu pochopenie u koalície aj opozície, ako aj u výkonnej a zákonodarnej moci štátu.vyhlásil.Prezident si zároveň myslí, že vyšší záujem by mal prevyšovať výhrady jednotlivcov pri veľkých štátnych investíciách. Doplnil, že o päť rokov si SR pripomenie 40 rokov od pádu totalitného režimu v Československu a krajina bude žiť rovnaký čas v demokracii, ako v socializme. Občania tak budú podľa neho právom porovnávať, čo sa ktorému režimu podarilo. Zdôraznil, že hovorí iba o infraštruktúrnych projektoch. Prezident opätovne vyzval, na politickú jednotu vo vízii krajiny.“ dodal.Prezident SR Peter Pellegrini vyzval vládu, aby sa v snahe viesť zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany nevzďaľovala od partnerov v EÚ a NATO. Uviedol to počas svojho vystúpenia v Národnej rade SR v správe o stave republiky. Zdôraznil, že západ je pre slovenské záujmy najdôležitejšou svetovou stranou a nesmie sa z našej zahraničnej politiky vytratiť. Upozornil na množstvo investícií, ktoré máme z EÚ.Slovenská spoločnosť naliehavo potrebuje upokojenie vášní a zmierenie. Občania nemôžu očakávať, že s tým prídu politici. Jediným riešením na zastavenie šírenia nenávisti je vnútorné rozhodnutie každého človeka, či sa nenávisťou nechá rozožierať alebo sa voči nej účinne postaví. Uviedol to prezident SR Peter Pellegrini počas svojho vystúpenia v parlamente so správou o stave republiky. Poukázal tiež na to, že po atentáte na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) je atmosféra v spoločnosti ešte horšia a nebezpečnejšia. Vyzval na to, aby sme nespochybňovali rozhodnutia voličov len preto, že sa nám nepáčia.