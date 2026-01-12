Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prezident: Štúr chápal, že národ nestojí len na území

Prezident SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Martin Baumann

Pellegrini vyzval pripomínať si Štúrove myšlienky ako pevný hodnotový odkaz.

Autor TASR
Bratislava 12. januára (TASR) - Ľudovít Štúr chápal, že národ nestojí len na území, ale na duchovnej hodnote, vzdelanosti, jazyku a kultúre. Pri príležitosti 170. výročia úmrtia Štúra to na sociálnej sieti uviedol prezident SR Peter Pellegrini.

„Vedel, akú veľkú cenu má pre Slovensko vzdelanie - že sa potrebujú učiť, rozvíjať svoj talent a schopnosti. Spomeňme si na to dnes aj v kontexte toho, že práve ľudia sú najväčším bohatstvom našej krajiny,“ dodala hlava štátu s tým, že Štúrov odkaz je aktuálny aj pre súčasnosť.

Pellegrini vyzval pripomínať si Štúrove myšlienky ako pevný hodnotový odkaz. „Nezabúdajme, že kultúra a slovenský jazyk patria k najcennejším pokladom, ktoré máme,“ uviedol.

