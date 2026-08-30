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Prezident: Sú aj kvalitnejší kandidáti na post ministra ako F. Kuffa
Pripomenul, že jeho úlohou je, aby vláda ostala rok pred voľbami funkčná.
Autor TASR
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Bratislava 30. augusta (TASR) - Ak má dôjsť k výmene na poste ministra životného prostredia, musí ísť o kvalitnejšiu nomináciu. V rozhovore pre televíziu TA3 to uviedol prezident Peter Pellegrini. Na Slovensku podľa neho existujú aj kvalitnejší ľudia ako štátny tajomník envirorezortu Filip Kuffa, ktorý sa spomína ako nástupca ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS).
„Ak má dôjsť k zmenám na jednotlivých postoch vo vláde, budem tvrdo trvať na tom, aby to boli zmeny smerom k pozitívnemu a vyššej kvalite práce, a nie len politické výmeny. Myslím si, že na Slovensku existujú kvalitnejší kandidáti ako je štátny tajomník Filip Kuffa a určite existujú v tom prostredí aj ľudia, ktorí by mohli viac upokojiť diskusiu v ochrane životného prostredia, ktorej sme dnes svedkami,“ skonštatoval Pellegrini.
Pripomenul, že jeho úlohou je, aby vláda ostala rok pred voľbami funkčná. Akékoľvek zmeny vo vládnom kabinete nemôžu byť podľa prezidenta robené len za účelom udržať si stabilitu, a to bez ohľadu na to, kto to bude. Personálne zmeny musia posúvať vládu dopredu, mieni.
V tomto prípade sa musí podľa Pellegriniho koalícia vnútorne dohodnúť na postupe. Verí, že potom príde premiér Robert Fico (Smer-SD) s menom, ktoré nebude vyvolávať žiadne kontroverzie a možno ho príjme aj verejnosť či odborníci na životné prostredie.
Hlava štátu zároveň v rozhovore potvrdila, že na začiatku septembrovej schôdze parlamentu plánuje vystúpiť so správou o stave republiky. Chce otvoriť veľké celospoločenské témy, ktoré trápia ľudí.
Šéf SNS Andrej Danko v polovici augusta uviedol, že situácia okolo ministra životného prostredia Tarabu by sa mala vyriešiť do 15. septembra, keď sa začína najbližšia schôdza Národnej rady SR. Vzťahy Tarabu so stranou, ktorá ho do funkcie nominovala, sa podľa Danka nezlepšujú, takže by mal skončiť. Potvrdil, že nominantom na nového ministra má byť súčasný štátny tajomník rezortu Filip Kuffa.
Taraba, Danko a premiér Robert Fico sa v máji dohodli, že ak nedôjde k zmiereniu medzi ministrom životného prostredia a SNS, Taraba do konca septembra skončí vo funkcii. Dohoda vtedy ukončila otvorený spor medzi stranou a jej nominantom. Fico v sobotu (29. 8.) potvrdil, že vzájomné vzťahy si musia Danko s Tarabom vysporiadať do konca septembra.
„Ak má dôjsť k zmenám na jednotlivých postoch vo vláde, budem tvrdo trvať na tom, aby to boli zmeny smerom k pozitívnemu a vyššej kvalite práce, a nie len politické výmeny. Myslím si, že na Slovensku existujú kvalitnejší kandidáti ako je štátny tajomník Filip Kuffa a určite existujú v tom prostredí aj ľudia, ktorí by mohli viac upokojiť diskusiu v ochrane životného prostredia, ktorej sme dnes svedkami,“ skonštatoval Pellegrini.
Pripomenul, že jeho úlohou je, aby vláda ostala rok pred voľbami funkčná. Akékoľvek zmeny vo vládnom kabinete nemôžu byť podľa prezidenta robené len za účelom udržať si stabilitu, a to bez ohľadu na to, kto to bude. Personálne zmeny musia posúvať vládu dopredu, mieni.
V tomto prípade sa musí podľa Pellegriniho koalícia vnútorne dohodnúť na postupe. Verí, že potom príde premiér Robert Fico (Smer-SD) s menom, ktoré nebude vyvolávať žiadne kontroverzie a možno ho príjme aj verejnosť či odborníci na životné prostredie.
Hlava štátu zároveň v rozhovore potvrdila, že na začiatku septembrovej schôdze parlamentu plánuje vystúpiť so správou o stave republiky. Chce otvoriť veľké celospoločenské témy, ktoré trápia ľudí.
Šéf SNS Andrej Danko v polovici augusta uviedol, že situácia okolo ministra životného prostredia Tarabu by sa mala vyriešiť do 15. septembra, keď sa začína najbližšia schôdza Národnej rady SR. Vzťahy Tarabu so stranou, ktorá ho do funkcie nominovala, sa podľa Danka nezlepšujú, takže by mal skončiť. Potvrdil, že nominantom na nového ministra má byť súčasný štátny tajomník rezortu Filip Kuffa.
Taraba, Danko a premiér Robert Fico sa v máji dohodli, že ak nedôjde k zmiereniu medzi ministrom životného prostredia a SNS, Taraba do konca septembra skončí vo funkcii. Dohoda vtedy ukončila otvorený spor medzi stranou a jej nominantom. Fico v sobotu (29. 8.) potvrdil, že vzájomné vzťahy si musia Danko s Tarabom vysporiadať do konca septembra.