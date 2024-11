Prezident: Symbolom 21. storočia by nemali byť vojnové konflikty

Bratislava 10. novembra (TASR) - Symbolom 21. storočia by nemali byť vojnové konflikty, v ktorých sa, bohužiaľ, bojuje aj v týchto chvíľach. Po pietnom akte na cintoríne z prvej svetovej vojny v bratislavskej Petržalke to pri príležitosti pondelkového (11. 11.) výročia konca tohto konfliktu a Dňa vojnových veteránov vyhlásil prezident SR Peter Pellegrini.



"Mali by sme z týchto miest vyzvať celé svetové spoločenstvo, aby sme urobili všetko pre to, aby 21. storočie nebolo opäť symbolom krvavých konfliktov, aby tieto červené maky opäť raz pripomínali konflikty minulé," vyhlásil prezident. Pripomenul, že prvá svetová vojna ochromila európsky kontinent aj iné časti sveta.



Pellegrini si myslí, že je potrebné vrátiť sa k rokovaniam o mieri v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. Mier nielen na Ukrajine je podľa prezidenta najdôležitejšou a najväčšou misiou, akú svetoví lídri pred sebou majú.



Výročie konca prvej svetovej vojny si svet pripomenie v pondelok 11. novembra. Pellegrini zorganizoval pietny akt podľa hovorkyne prezidenta Patrície Medveď Macíkovej už v nedeľu pre svoju zahraničnú pracovnú cestu, na ktorú odchádza v pondelok ráno.