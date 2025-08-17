Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prezident: Talent, ľudskosť a optimizmus Hlaváčka zostanú v pamäti

Na archívnej snímke prezident SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Martin Baumann

Prezident vyjadril úprimnú sústrasť rodine, blízkym a všetkým pozostalým zosnulého umelca Olda Hlaváčka.

Autor TASR
Bratislava 17. augusta (TASR) - Talent, ľudskosť a optimizmus Olda Hlaváčka zostanú navždy zapísané v pamäti mnohých generácií. V reakcii na úmrtie herca to uviedol prezident SR Peter Pellegrini na sociálnej sieti.

Vyslovujem úprimnú sústrasť rodine, blízkym a všetkým pozostalým zosnulého umelca Olda Hlaváčka. Patril k výrazným osobnostiam našej kultúrnej scény. Celý život zasvätil divadlu, televízii a humoru, prostredníctvom ktorých rozdával radosť a nádej,“ uviedol prezident.

Vo veku 91 rokov zomrel v nedeľu v Bratislave slovenský herec, zabávač, scenárista, hudobník a moderátor Oldo Hlaváček. Zomrel v ranných hodinách po dlhšej chorobe v jednej z bratislavských nemocníc.
