< sekcia Slovensko
Prezident: Talent, ľudskosť a optimizmus Hlaváčka zostanú v pamäti
Prezident vyjadril úprimnú sústrasť rodine, blízkym a všetkým pozostalým zosnulého umelca Olda Hlaváčka.
Autor TASR
Bratislava 17. augusta (TASR) - Talent, ľudskosť a optimizmus Olda Hlaváčka zostanú navždy zapísané v pamäti mnohých generácií. V reakcii na úmrtie herca to uviedol prezident SR Peter Pellegrini na sociálnej sieti.
„Vyslovujem úprimnú sústrasť rodine, blízkym a všetkým pozostalým zosnulého umelca Olda Hlaváčka. Patril k výrazným osobnostiam našej kultúrnej scény. Celý život zasvätil divadlu, televízii a humoru, prostredníctvom ktorých rozdával radosť a nádej,“ uviedol prezident.
Vo veku 91 rokov zomrel v nedeľu v Bratislave slovenský herec, zabávač, scenárista, hudobník a moderátor Oldo Hlaváček. Zomrel v ranných hodinách po dlhšej chorobe v jednej z bratislavských nemocníc.
„Vyslovujem úprimnú sústrasť rodine, blízkym a všetkým pozostalým zosnulého umelca Olda Hlaváčka. Patril k výrazným osobnostiam našej kultúrnej scény. Celý život zasvätil divadlu, televízii a humoru, prostredníctvom ktorých rozdával radosť a nádej,“ uviedol prezident.
Vo veku 91 rokov zomrel v nedeľu v Bratislave slovenský herec, zabávač, scenárista, hudobník a moderátor Oldo Hlaváček. Zomrel v ranných hodinách po dlhšej chorobe v jednej z bratislavských nemocníc.