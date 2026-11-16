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Prezident udelil medailu Trnkovej a Mačinovi za hrdinský čin
Ocenení bez ohľadu na možné ohrozenie vlastného života poskytli postrelenej žene neodkladnú predlekársku pomoc.
Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini udelil ďakovnú medailu Linde Trnkovej a Máriovi Mačinovi, ktorí poskytli pomoc zranenej osobe po minulotýždňovej streľbe na hlavnom námestí v poľskom Krakove. Ide o študentku Vysokej školy zdravotníckej a slobodníka v Čestnej stráži prezidenta SR. Medailu za záchranu ľudského života, ako aj za zásluhy o šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí im hlava štátu odovzdala v pondelok v Prezidentskom paláci na vyjadrenie vďaky za ich hrdinský čin.
„Ja som chcel udelením tejto ďakovnej medaily ukázať všetkým ľuďom na Slovensku, akých skvelých mladých ľudí tu máme. Ľudí, ktorí sú ochotní obetovať alebo nasadiť a ohroziť svoj vlastný život na účel toho, aby pomohli niekomu, kto o svoj život vtedy bojoval,“ uviedol prezident vo svojom príhovore. Vyzdvihol odvahu ocenených, ale aj to, že sa zachovali tak, ako im je v rámci ich poslania a povolania predurčené. Adresoval im aj poďakovanie od poľského prezidenta Karola Nawrockého.
Ocenení bez ohľadu na možné ohrozenie vlastného života poskytli postrelenej žene neodkladnú predlekársku pomoc. Ako priblížili novinárom, išlo o kompresie hrudníka, zastavenie krvácania tlakom i spriechodnenie dýchacích ciest.
„Ja som chcel udelením tejto ďakovnej medaily ukázať všetkým ľuďom na Slovensku, akých skvelých mladých ľudí tu máme. Ľudí, ktorí sú ochotní obetovať alebo nasadiť a ohroziť svoj vlastný život na účel toho, aby pomohli niekomu, kto o svoj život vtedy bojoval,“ uviedol prezident vo svojom príhovore. Vyzdvihol odvahu ocenených, ale aj to, že sa zachovali tak, ako im je v rámci ich poslania a povolania predurčené. Adresoval im aj poďakovanie od poľského prezidenta Karola Nawrockého.
Ocenení bez ohľadu na možné ohrozenie vlastného života poskytli postrelenej žene neodkladnú predlekársku pomoc. Ako priblížili novinárom, išlo o kompresie hrudníka, zastavenie krvácania tlakom i spriechodnenie dýchacích ciest.