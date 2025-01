Prezident udelil štátne vyznamenania 18 osobnostiam

Na snímke prezident SR Peter Pellegrini vystupuje s príhovorom na slávnostnej ceremónii udeľovania štátnych vyznamenaní v priestoroch Slovenskej filharmónie v Bratislave v sobotu 11. januára 2025. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 11. januára (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini ocenil v sobotu 18 osobností spoločenského, kultúrneho, ako aj športového života, deväť z nich in memoriam. Ceremónia sa uskutočnila v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave.Radom Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam ocenila hlava štátu protifašistickú bojovníčku Margitu Kockovú za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu. Za mimoriadne zásluhy o obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky získal Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam aj účastník Slovenského národného povstania Karol Peknik. Oftalmológ Zoltán Oláh získal Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy a techniky, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.Štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy získali účastníci Slovenského Národného povstania Anna Bergerová a Karol Kuna, protifašistický bojovník Živodar Tvarožek a protikomunistický odbojár Peter Murdza za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu. Všetkým štyrom udelil prezident ocenenie in memoriam.Fyzička a geologička Lívia Ludhová získala Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy a techniky, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí. Matematik Anatolij Dvurečenskij získal Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy a techniky a ekonóm Juraj Sipko si Rad Ľudovíta Štúra II. triedy zaslúžil za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.Radom Ľudovíta Štúra III. triedy prezident ocenil hlasovú pedagogičku Vlastu Hudecovú za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry. Za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti školstva získal Rad Ľudovíta Štúra III. triedy učiteľ matematiky a chémie Miroslav Kozák. Za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí si Rad Ľudovíta Štúra III. triedy zaslúžila riaditeľka Letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca Jana Pekarovičová. Radom Ľudovíta Štúra III. triedy im memoriam hlava štátu ocenila horolezca Jozefa Psotku, a to za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti športu.Pellegrini udelil Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky hercovi Jurajovi Kukurovi. Pribinov kríž I. triedy in memoriam získal architekt, pamiatkar, pedagóg a archeológ Alfred Piffl za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.Za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky získala ocenenie Pribinov kríž II. triedy historička Eva Kowalská. Pribinov kríž II. triedy in memoriam si zaslúžil etnológ Ján Michálek za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.