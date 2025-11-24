Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prezident udelil štátne vyznamenanie generálnemu tajomníkovi OECD

Na snímke zľava generálny tajomník OECD Mathias Cormann a prezident SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Ján Krošlák

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini udelil štátne vyznamenanie generálnemu tajomníkovi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Mathiasovi Cormannovi. Ocenil ho Radom Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne zásluhy pri posilňovaní pozícií SR v medzinárodných vzťahoch. Pellegrini mu vyznamenanie odovzdal v pondelok v Prezidentskom paláci v Bratislave.
