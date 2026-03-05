< sekcia Slovensko
Prezident ukončil disciplinárku šéfa SIS, potrestá ho zrážkou zo mzdy
Hlava štátu doplnila, že Gašpar sa k disciplinárnemu konaniu riadne vyjadril.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 5. marca (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini ukončil disciplinárne konanie voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavlovi Gašparovi. Za dopravnú nehodu z minulého roka ho potrestal zrážkou zo mzdy na jeden mesiac vo výške 15 percent. Gašpar podľa neho rozhodnutie rešpektuje a neodvolá sa. Informoval o tom vo štvrtok počas svojho vyhlásenia.
Pellegrini doplnil, že v súvislosti s podnetom na disciplinárne konanie od opozičnej SaS nevidel dôvod na vyvodenie ďalších dôsledkov. Priblížil, že aktuálne žiadny právny predpis nezakazuje šéfovi SIS tetovanie. Obvinenia z vynášania informácií považuje za politickú rétoriku.
Prezident popísal aj priebeh nehody. Gašpar podľa spisu obchádzal auto, ktoré začalo odbáčať doľava. Najvyššiu dovolenú rýchlosť porušil o štyri kilometre za hodinu. Polícia podľa neho v spise vinníka nehody neuviedla.
Hlava štátu doplnila, že Gašpar sa k disciplinárnemu konaniu riadne vyjadril.
Pellegrini doplnil, že v súvislosti s podnetom na disciplinárne konanie od opozičnej SaS nevidel dôvod na vyvodenie ďalších dôsledkov. Priblížil, že aktuálne žiadny právny predpis nezakazuje šéfovi SIS tetovanie. Obvinenia z vynášania informácií považuje za politickú rétoriku.
Prezident popísal aj priebeh nehody. Gašpar podľa spisu obchádzal auto, ktoré začalo odbáčať doľava. Najvyššiu dovolenú rýchlosť porušil o štyri kilometre za hodinu. Polícia podľa neho v spise vinníka nehody neuviedla.
Hlava štátu doplnila, že Gašpar sa k disciplinárnemu konaniu riadne vyjadril.