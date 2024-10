Prezident upozornil vládu, aby pri opatreniach vnímala stav chudoby

Bratislava 18. októbra (TASR) - Vláda musí pri svojich opatreniach dôsledne vnímať aj skutočný stav slovenskej spoločnosti. Upozornil ju na to prezident SR Peter Pellegrini s tým, že ľudia na Slovensku za posledné roky výrazne schudobneli. Verí, že vláda pomôže ľuďom, ktorí sa pre konsolidačné opatrenia môžu dostať do životných ťažkostí.



"Plne rozumiem potrebe ozdravovania verejných financií, aby sa Slovensko nedostalo do vážnych finančných problémov s dlhodobými následkami na celú našu spoločnosť. Musím však z tohto miesta vládu upozorniť, aby pri svojich opatreniach dôsledne vnímala aj skutočný stav slovenskej spoločnosti. Žiaľ, ľudia na Slovensku za posledné roky výrazne schudobneli," povedal v piatok prezident počas svojho vyhlásenia v Prezidentskom paláci.



Hlava štátu upozornila na dáta zo Štatistického úradu SR, ktorý podľa nej upozornil, že vlani chudoba ohrozovala takmer milión ľudí na Slovensku. "Takmer každý piaty obyvateľ našej vlasti čelil hrozbe chudoby alebo sociálneho vylúčenia," skonštatoval Pellegrini.



Pripomenul tiež, že súčasná vládna koalícia nastupovala do funkcií s odhodlaním, že nevyhnutné konsolidačné opatrenia nepôjdu na úkor sociálneho štandardu slovenských občanov. "Preto verím, že vláda na budúci rok svojimi riešeniami podá pomocnú ruku všetkým ľuďom, ktorí by sa aj pre prijaté konsolidačné opatrenia mohli dostať do životných ťažkostí," uzavrel prezident.