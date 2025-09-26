Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 26. september 2025Meniny má Edita
< sekcia Slovensko

Prezident: Ústavná väčšina je významný signál, treba to rešpektovať

.
Na snímke prezident SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Dano Veselský

Parlament v piatok schválil vládnu novelu Ústavy SR.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 26. septembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini plne rešpektuje rozhodnutie Národnej rady SR o zmene Ústavy SR. Ako podotkol, v čase obrovského rozdelenia slovenskej spoločnosti je ústavná väčšina významným signálom, že na konkrétnej otázke existuje zhoda naprieč politickým spektrom a je potrebné ju rešpektovať. Hlava štátu to uviedla vo svojom stanovisku na sociálnej sieti.

Kancelária prezidenta SR ešte predtým pre TASR uviedla, že prezident sa s novelou Ústavy SR po jej doručení podrobne oboznámi a následne zaujme svoje stanovisko v zákonnej lehote. Rovnaký postup avizuje pri konsolidačnom balíku opatrení na budúci rok.

PREČÍTAJTE SI AJ: PARLAMENT 90 HLASMI SCHVÁLIL NOVELU ÚSTAVY SR


Parlament v piatok schválil vládnu novelu Ústavy SR. Zakotvia sa tak do nej dve pohlavia - muž a žena. Do ústavy zároveň pribudne zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Návrhom sa má dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90, proti boli siedmi, dvaja nehlasovali, nikto sa nezdržal.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Poslanci schválili balík konsolidačných opatrení na budúci rok

Gröhling: Chceme otriasť vládou, vyvolať 17. novembra generálny štrajk

J. Hrabko: Namiesto generálneho štrajku hrozí opozícii generálna hanba

VIDEO: Mikuláš Černák zostáva vo väzení