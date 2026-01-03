< sekcia Slovensko
Prezident: Útok bez mandátu OSN je porušením medzinárodného práva
Americký prezident Donald Trump na sociálnej sieti Truth informoval, že Spojené štáty americké vykonali rozsiahly útok proti Venezuele.
Bratislava 3. januára (TASR) - Akýkoľvek útok na nezávislý štát a jeho predstaviteľa bez mandátu Bezpečnostnej rady (BR) OSN je hrubým porušením medzinárodného práva, a to bez ohľadu na režim, aký vládne v napadnutej krajine. Vzniká precedens, ktorý môže destabilizovať aj iné regióny vo svete. Prezident SR Peter Pellegrini to uviedol na sociálnej sieti v reakcii na aktuálny vývoj vo Venezuele.
Americký prezident Donald Trump na sociálnej sieti Truth informoval, že Spojené štáty americké vykonali rozsiahly útok proti Venezuele. Prezident krajiny Nicolás Maduro bol podľa neho spolu so svojou manželkou zajatý a odvezený z krajiny. Zdôraznil, že operácia bola vykonaná v spolupráci s americkými orgánmi činnými v trestnom konaní. Trump obviňuje Madura z vedenia rozsiahlej siete obchodovania s drogami, čo prezident Venezuely popiera.