Prezident: Útoky, ako tie na ropovod, ohrozujú stabilitu ekonomiky
Zároveň ocenil Trumpov rázny a odmietavý postoj, ktorý zaujal v súvislosti s ukrajinským útokom na ropovod Družba.
Autor TASR
Bratislava 22. augusta (TASR) - Slovensko patrí medzi štáty, ktoré sa snažia okrem priamej dodávky zbraní na úrovni štátu pomáhať Ukrajine vo všetkých oblastiach. Prezident SR Peter Pellegrini to uviedol na sociálnej sieti. Verí, že ukrajinskí predstavitelia si to uvedomia a že útoky ukrajinskej armády, ako napríklad tie na ropovod Družba, ktoré ohrozujú stabilitu slovenskej ekonomiky, nebudú súčasťou ich vojenských aktivít.
„Veľmi si želám, aby sa rokovania o ukončení vojny na Ukrajine dostali do štádia, kedy nastane pokoj zbraní a verím, že mierové úsilia amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho partnerov čoskoro prinesú želaný výsledok,“ skonštatoval Pellegrini.
Zároveň ocenil Trumpov rázny a odmietavý postoj, ktorý zaujal v súvislosti s ukrajinským útokom na ropovod Družba. Hlava štátu pripomenula, že od tejto energetickej infraštruktúry sú závislí ľudia na Slovensku aj slovenská ekonomika. Podporu prezident očakáva aj od partnerov v Európskej únii.
Ukrajinská armáda v priebehu deviatich dní už trikrát zaútočila na infraštruktúru ropovodu Družba na ruskom území. Z tohto dôvodu došlo k pozastaveniu dodávok prostredníctvom tohto potrubia, ktoré dopravuje ropu aj na Slovensko a do Maďarska. Ministri zahraničných vecí SR a Maďarska Juraj Blanár (Smer-SD) a Péter Szijjártó preto v piatok poslali spoločný otvorený list šéfke európskej diplomacie Kaji Kallasovej a eurokomisárovi pre energetiku Danovi Jorgensenovi, v ktorom vyzvali Európsku komisiu (EK) na okamžité zabezpečenie dodržiavania záväzkov bezpečnosti energetických dodávok členských štátov EÚ.
Ministri Kallasovú a Jorgensena upozornili, že EK vo svojom vyhlásení z 27. januára 2025 uviedla, že celistvosť energetickej infraštruktúry zásobujúcej členské štáty EÚ je otázkou bezpečnosti celej Únie. Komisia v tejto súvislosti vyzvala všetky tretie krajiny, aby to rešpektovali.
