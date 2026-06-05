< sekcia Slovensko
Prezident: V boji s chorobou má najväčšiu silu ľudská spolupatričnosť
Uviedol to prezident slávnostného galavečera Ligy proti rakovine pri príležitosti 30. výročia Dňa narcisov, nad ktorým prevzal záštitu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 5. júna (TASR) - V boji s chorobou má najväčšiu silu ľudská spolupatričnosť. Želajme si, aby sme boli na Slovensku svedkami takejto súdržnosti, ochoty pomáhať, takej vzájomnosti pri čo najväčších možných príležitostiach, aké sa len dajú. Uviedol to prezident SR Peter Pellegrini počas piatkového slávnostného galavečera Ligy proti rakovine pri príležitosti 30. výročia Dňa narcisov, nad ktorým prevzal záštitu.
Prezident SR ocenil výsledok tohtoročného Dňa narcisov, ktorý prekonal očakávania organizátorov. Poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili o úspech zbierky a pomohli získať finančné prostriedky pre ľudí odkázaných na pomoc počas liečby. „Je nádherné vidieť, že Deň narcisov patrí na Slovensku hádam k najdôveryhodnejšej zbierke. Ľudia veria ľuďom, ktorí sa im s malými kasičkami a so žltými narcismi prihovárajú, a ochotne svoje prostriedky, a častokrát aj z mála, veľmi radi pomôžu,“ zdôraznil.
Spolupatričnosť, vzájomná pomoc a ľudská solidarita patria podľa prezidenta SR k hodnotám, ktoré nadobúdajú mimoriadny význam najmä vo chvíľach, keď človek čelí vážnej chorobe. Vo svojom vystúpení pripomenul, že rakovina si nevyberá podľa veku, pohlavia, miesta narodenia ani sociálneho postavenia. Oznámenie takejto diagnózy predstavuje nielen náročnú skúšku pre samotného pacienta, ale výrazne zasahuje aj do života jeho rodiny a blízkych. Práve preto je podľa slov hlavy štátu dôležité, aby sa ľudia v takýchto situáciách mohli oprieť o podporu svojho okolia a cítili, že na svoj boj nie sú sami.
Prezident SR zaželal Lige proti rakovine, aby sa jej aj v ďalších rokoch darilo organizovať úspešné zbierky a poskytovať pomoc všetkým, ktorí ju potrebujú. Svoje povzbudenie adresoval aj pacientom bojujúcim s onkologickým ochorením.
Prezident SR ocenil výsledok tohtoročného Dňa narcisov, ktorý prekonal očakávania organizátorov. Poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili o úspech zbierky a pomohli získať finančné prostriedky pre ľudí odkázaných na pomoc počas liečby. „Je nádherné vidieť, že Deň narcisov patrí na Slovensku hádam k najdôveryhodnejšej zbierke. Ľudia veria ľuďom, ktorí sa im s malými kasičkami a so žltými narcismi prihovárajú, a ochotne svoje prostriedky, a častokrát aj z mála, veľmi radi pomôžu,“ zdôraznil.
Spolupatričnosť, vzájomná pomoc a ľudská solidarita patria podľa prezidenta SR k hodnotám, ktoré nadobúdajú mimoriadny význam najmä vo chvíľach, keď človek čelí vážnej chorobe. Vo svojom vystúpení pripomenul, že rakovina si nevyberá podľa veku, pohlavia, miesta narodenia ani sociálneho postavenia. Oznámenie takejto diagnózy predstavuje nielen náročnú skúšku pre samotného pacienta, ale výrazne zasahuje aj do života jeho rodiny a blízkych. Práve preto je podľa slov hlavy štátu dôležité, aby sa ľudia v takýchto situáciách mohli oprieť o podporu svojho okolia a cítili, že na svoj boj nie sú sami.
Prezident SR zaželal Lige proti rakovine, aby sa jej aj v ďalších rokoch darilo organizovať úspešné zbierky a poskytovať pomoc všetkým, ktorí ju potrebujú. Svoje povzbudenie adresoval aj pacientom bojujúcim s onkologickým ochorením.