Prezident: V meniacom sa svete má členstvo Slovenska v EÚ silný zmysel

Bratislava 1. mája (TASR) - V súčasnosti sme svedkami takých výrazných zmien vo svete, aké sme nezažili celé desaťročia. Naše členstvo v Európskej únii má dnes oveľa silnejší zmysel, hodnotu aj perspektívu. Skonštatoval to prezident SR Peter Pellegrini pri príležitosti 21. výročia vstupu Slovenska do EÚ. Zároveň pripomenul, že viaceré ekonomické či ekologické iniciatívy Únie sa ukázali byť príliš odvážne.



„Žijeme v časoch, kedy sa v usporiadaní sveta zo dňa na deň menia pravidlá, ktoré sa vytvárali celé desaťročia. Znova ožíva právo silnejšieho a medzinárodné právo ide do úzadia. A malé, ekonomicky i bezpečnostne zraniteľné štáty ako Slovensko, sa v týchto ťažkých časoch musia opierať o svojich partnerov a spojencov. Bez nich by sme sa vydali napospas tým, ktorí žiadne pravidlá neuznávajú,“ zdôraznil prezident s tým, že z tejto stránky má naše členstvo v EÚ obrovský význam.



Pellegrini upozornil, že EÚ má aj svoje nedostatky. „Určite môžeme Únii všeličo vyčítať. Od prebujnelej byrokracie, ktorá zbytočne rieši to, čo riešiť netreba, cez viaceré zásadné ekonomické či ekologické iniciatívy, ktoré sa ukázali byť príliš odvážne a bez spolupráce so zvyškom sveta takmer nenaplniteľné,“ myslí si hlava štátu.



Riešenia EÚ podľa prezidenta tiež veľakrát nenapĺňali základné piliere, na ktorých bolo európske spoločenstvo postavené - mier, hospodársku spoluprácu bez zbytočných bariér a bezpečnosť našich hraníc. Avšak budúcnosť Slovenska vidí Pellegrini práve v EÚ, pretože spoločne môžeme tieto veci meniť k lepšiemu. „Napriek týmto nedostatkom je však dnes Európska únia predovšetkým náš hodnotový, civilizačný a v budúcnosti čoraz viac aj bezpečnostný priestor. Civilizačná kotva, o ktorej hodnoty sa môžeme oprieť. A spoločný stôl, za ktorým chceme sedieť ako plnohodnotný a zodpovedný partner, aby sme mohli pomáhať meniť európske veci k lepšiemu,“ dodal.



Prezident zároveň vyzval, aby sme si pripomenuli predovšetkým tie hodnoty, ktoré nás s európskymi partnermi spájajú, a nie rozdeľujú.