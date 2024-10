Prezident v piatok oznámi, či podpíše konsolidačný balík

Bratislava 17. októbra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini oznámi svoje rozhodnutie o tom, či podpíše konsolidačný balík, v piatok (18. 10.) dopoludnia. Ešte predtým sa stretne s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom (Hlas-SD). Rozhodne sa na základe toho, čo dokáže minister ponúknuť zdravotníkom.



"Ešte ráno budem mať stretnutie s ministrom zdravotníctva, aby ma informoval o aktuálnom stave rokovaní a či sa mu podarilo, alebo nepodarilo s ministrom financií niečo vyrokovať. Vypočujem si, čo vláda alebo minister dokáže ponúknuť zdravotníkom a zdravotníckemu personálu, na základe toho sa rozhodnem," povedal vo štvrtok prezident novinárom počas výjazdu v Nitrianskom kraji.



Hlava štátu chce vedieť, do akej miery sú ministri ochotní robiť veci inak, ako sú teraz nastavené v konsolidačnom balíku. "Keď dospejem k záveru, že to bude dostatočné z môjho pohľadu, lebo som vyzýval na kompromis, zajtra prijmem rozhodnutie," doplnil.



Zdravotníci naprieč celým sektorom odmietajú konsolidačné opatrenia v sektore zdravotníctva a vyzvali prezidenta, aby ich v súčasnom znení nepodpísal. Ten deklaroval, že prípadný podpis legislatívy bude závisieť od rokovaní vlády so zdravotníkmi.



Šaško rokuje od začiatku týždňa so zástupcami zdravotníkov aj ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD). Verí, že pri konsolidácii nájdu kompromis. Riešenie chce predstaviť do konca týždňa.