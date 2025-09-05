< sekcia Slovensko
Prezident v piatok prijal delegáciu z Centra princeznej Máximy
Inštitúcia je najväčším európskym centrom pre výskum a liečbu detských nádorových ochorení.
Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini v piatok prijal delegáciu z Centra princeznej Máximy na liečbu detských onkologických pacientov. Nadviazal tak opätovný dialóg s odborníkmi, s ktorými sa stretol počas osobnej návštevy v tejto utrechtskej vedecko-výskumnej inštitúcii v decembri minulého roka. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR.
„Prezident sa zaujímal o aktuálny stav projektov, ktoré prehlbujú vzájomnú spoluprácu a prinášajú nové poznatky v liečbe onkologicky chorých detí,“ priblížila KP SR. Podľa jeho slov majú slovenskí zdravotníci a odborníci jedinečnú príležitosť učiť sa od jedného z najlepších európskych pracovísk.
Inštitúcia je najväčším európskym centrom pre výskum a liečbu detských nádorových ochorení. Dlhodobo spolupracuje s Národným ústavom detských chorôb v Bratislave, s ktorým má podpísané memorandum o porozumení. K podpisu došlo počas návštevy holandského kráľovského páru na Slovensku v roku 2023.
