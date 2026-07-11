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Prezident v pondelok odcestuje na návštevu Azerbajdžanu
Kľúčovým bude podľa kancelárie prezidenta utorkové (14. 7.) rokovanie hláv štátu v oblasti Karabachu.
Autor TASR
Bratislava 11. júla (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini odcestuje v pondelok (13. 7.) na oficiálnu návštevu Azerbajdžanu na pozvanie prezidenta Ilhama Alijeva. Cesta nadväzuje na historicky prvú návštevu azerbajdžanskej hlavy štátu na Slovensku z decembra minulého roka. TASR o tom informovala Kancelária prezidenta SR.
„Spolu s prezidentom SR vycestujú do Azerbajdžanu tiež podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD), podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková, minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (obaja Hlas-SD) a guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír,“ uviedol palác.
Kľúčovým bude podľa kancelárie prezidenta utorkové (14. 7.) rokovanie hláv štátu v oblasti Karabachu. Témami diskusie bude najmä prehlbovanie energetickej spolupráce, podpora slovenského exportu, rozvoj priemyselnej a technologickej spolupráce či zlepšovanie dopravného prepojenia medzi krajinami. Lídri sa budú rozprávať aj o možnosti zapojenia slovenských partnerov do projektov obnovy a rozvoja území zasiahnutých konfliktom.
Pellegrini okrem toho navštívi aj región Agdam, kde sa oboznámi s projektom Smart Village v Baš Garvande a položí základný kameň novej školy, ktorá bude niesť meno generála Milana Rastislava Štefánika.
V stredu (15. 7.) bude prezident rokovať s predsedom vlády Alim Asadovom a s predsedníčkou azerbajdžanského parlamentu Sahibou Gafarovou v Baku. V hlavnom meste sa okrem toho stretne s Vladimírom Feketem, ktorý na mieste pôsobí ako apoštolský prefekt. Navštívi aj Alej martýrov, kde položí veniec a uctí si pamiatku národného lídra Azerbajdžanu Heydara Alijeva pri jeho hrobe.
V Baku sa popri programe slovenského prezidenta uskutoční aj Slovensko-azerbajdžanské biznis fórum. Zúčastnia sa na ňom slovenskí podnikatelia. Fórum ponúkne priestor na rozšírenie obchodnej spolupráce, nadviazanie nových partnerstiev a podporu slovenských firiem pri uplatnení sa na azerbajdžanskom trhu.
„Pokračovanie najvyššieho politického dialógu medzi Bratislavou a Baku potvrdzuje záujem oboch krajín rozvíjať vzájomné vzťahy v oblastiach, ktoré majú strategický význam pre budúci rozvoj - od energetickej bezpečnosti a hospodárskej spolupráce až po inovácie, dopravu či technologické partnerstvá,“ uzavrel palác.
„Spolu s prezidentom SR vycestujú do Azerbajdžanu tiež podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD), podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková, minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (obaja Hlas-SD) a guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír,“ uviedol palác.
Kľúčovým bude podľa kancelárie prezidenta utorkové (14. 7.) rokovanie hláv štátu v oblasti Karabachu. Témami diskusie bude najmä prehlbovanie energetickej spolupráce, podpora slovenského exportu, rozvoj priemyselnej a technologickej spolupráce či zlepšovanie dopravného prepojenia medzi krajinami. Lídri sa budú rozprávať aj o možnosti zapojenia slovenských partnerov do projektov obnovy a rozvoja území zasiahnutých konfliktom.
Pellegrini okrem toho navštívi aj región Agdam, kde sa oboznámi s projektom Smart Village v Baš Garvande a položí základný kameň novej školy, ktorá bude niesť meno generála Milana Rastislava Štefánika.
V stredu (15. 7.) bude prezident rokovať s predsedom vlády Alim Asadovom a s predsedníčkou azerbajdžanského parlamentu Sahibou Gafarovou v Baku. V hlavnom meste sa okrem toho stretne s Vladimírom Feketem, ktorý na mieste pôsobí ako apoštolský prefekt. Navštívi aj Alej martýrov, kde položí veniec a uctí si pamiatku národného lídra Azerbajdžanu Heydara Alijeva pri jeho hrobe.
V Baku sa popri programe slovenského prezidenta uskutoční aj Slovensko-azerbajdžanské biznis fórum. Zúčastnia sa na ňom slovenskí podnikatelia. Fórum ponúkne priestor na rozšírenie obchodnej spolupráce, nadviazanie nových partnerstiev a podporu slovenských firiem pri uplatnení sa na azerbajdžanskom trhu.
„Pokračovanie najvyššieho politického dialógu medzi Bratislavou a Baku potvrdzuje záujem oboch krajín rozvíjať vzájomné vzťahy v oblastiach, ktoré majú strategický význam pre budúci rozvoj - od energetickej bezpečnosti a hospodárskej spolupráce až po inovácie, dopravu či technologické partnerstvá,“ uzavrel palác.