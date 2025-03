Prezident: Vďaka NATO požíva Slovensko výhody kolektívnej obrany

Na snímke sprava náčelník Generálneho štábu OS SR generál Daniel Zmeko, vicepremiér a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD), prezident SR Peter Pellegrini a veliteľ Tímu pre integráciu síl NATO (NFIU) na Slovensku plukovník Marián Kurilla počas návštevy Tímu pre integráciu síl NATO na Slovensku v Bratislave 29. marca 2025. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 29. marca (TASR) - Vďaka členstvu v Severoatlantickej aliancii (NATO) požíva Slovensko výhody kolektívnej obrany. Krajina však nesmie zabudnúť, že súčasťou zmluvy je aj článok tri, teda záväzok byť schopný svojej obrany pred príchodom spojencov. Počas sobotnej návštevy Tímu pre integráciu síl NATO na Slovensku v kasárňach v bratislavských Vajnoroch to vyhlásil prezident SR Peter Pellegrini.uviedol Pellegrini. Ako zdôraznil, finančné prostriedky na obranu musia byť vynaložené efektívne.Hlava štátu si myslí, že to, že Slovensko nesedí za stolom v takzvanej aliancii ochotných, netreba brať tragicky. Obranných samitov či iniciatív na vyslanie vojakov na Ukrajinu, ktoré sa konali mimo štruktúr NATO a Európskej únie, bolo niekoľko, no nakoniec sa ukázalo, že mnohé predbiehali skutočnosť.Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) počas spoločnej tlačovej konferencie vyhlásil, že niektoré krajiny majú problém s tým, že nie sú prizvané na mierové rokovania o vojne na Ukrajine. Silné zastúpenie Slovenska v Aliancii podľa neho dokazuje, že krajina vysiela vojakov do mnohonárodnej brigády NATO v Pobaltí. Zopakoval, že rešpektuje iný postoj koaličného partnera SNS v tejto téme.