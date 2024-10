VIDEO:Prezident: Venujme čas spomienke na tých, ktorých nosíme v srdci

Bratislava 31. októbra (TASR) - Sviatok všetkých svätých i Pamiatka zosnulých sú príležitosťou venovať spomienku tým, ktorí nie sú medzi nami, no i oceniť dar, že máme pri sebe blízkych a priateľov. Pri príležitosti nadchádzajúcich "dušičkových" dní to vo videu na sociálnej sieti pripomenul prezident Peter Pellegrini.



Nadchádzajúce sviatočné chvíle sú pre neho okamihmi, počas ktorých by mal človek spomaliť, precítiť dotyk s večnosťou a pokoru pred plynutím času i všetkým, čo ľudský život presahuje.



"Venujme tieto chvíle modlitbe či zamysleniu pri spomienke na tých, ktorí už nie sú medzi nami, no stále ostávajú v našom srdci," vyzval. Sviatky sú podľa neho zároveň aj príležitosťou oceniť prítomnosť blízkych i priateľov. "Je to dar, ktorého cenu si v týchto dňoch uvedomujeme viac ako inokedy," povedal prezident.