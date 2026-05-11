Prezident verí v dobré vzťahy s Maďarskom po zvolení Pétera Magyara
Nový maďarský parlament v sobotu (9. 5.) zvolil za premiéra Magyara, ktorého strana Tisza získala v aprílových voľbách ústavnú väčšinu.
Autor TASR
Bratislava 11. mája (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini verí v pokračovanie priateľských a dobrých vzťahov s Maďarskom po zvolení nového maďarského premiéra Pétera Magyara. Verí, že pri otázkach súvisiacich s Benešovými dekrétmi sa podarí nájsť riešenie. Zároveň deklaroval, že ako prezident urobí všetko preto, aby sa prípadné napätia alebo konflikty čo najskôr eliminovali a krajiny sa vrátili naspäť k pragmatickej spolupráci. Vyplýva to z pondelkovej odpovede hlavy štátu pre novinárov.
„Pevne verím, že táto téma neprerastie do nejakého zásadného konfliktu, ale že obidvaja premiéri a obidve vlády nájdu spôsob technického riešenia alebo spresnenia, čo tým Slovensko sledovalo. Nájdenia možno určitého mechanizmu, ktorý bude brániť tomu, aby ešte aj v roku 2026 alebo 2027 dochádzalo ku konfiškácii majetku na základe Benešových dekrétov spred 80 rokov. Ak sa tá debata podarí posunúť do čisto pragmatického a technického riešenia, tak si myslím, že nič nestojí v ceste dobrým vzťahom medzi Slovenskom a Maďarskom,“ skonštatoval prezident.
Zároveň privítal vyjadrenia maďarského premiéra o zámere opätovne posilniť význam a spoluprácu v rámci Vyšehradskej štvorky. „Naznačujú, že má záujem o hlbšiu spoluprácu v rámci regiónu, a to dáva dobrý predpoklad, že bude mať záujem aj o dobré susedské a priateľské vzťahy so Slovenskou republikou,“ dodal Pellegrini.
Magyara vo funkcii predsedu vlády podporilo 140 poslancov, 54 bolo proti a jeden sa hlasovania zdržal. Vzápätí slávnostne zložil aj prísahu.
