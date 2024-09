Prezident verí, že sa o dovolaní v prípade D.K. rozhodne čo najskôr

Bratislava 8. septembra (TASR) - Prezident Peter Pellegrini verí, že Najvyšší súd (NS) SR rozhodne o dovolaní v prípade odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. čo najskôr. Povedal to v rozhovore v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12. Dodal, že v demokratickej spoločnosti nemôže o vine alebo nevine rozhodovať politik.



Podanie dovolania v prípade Dušana K. ministrom spravodlivosti Boriskom Suskom (Smer-SD) bol podľa prezidenta krokom, ktorý vzbudil veľké vášne. "Ale ja si veľmi želám, aby Najvyšší súd rozhodol čo najskôr," povedal Pellegrini s tým, že vtedy sa ukáže pravda a všetci budú musieť rozhodnutie súdu rešpektovať.



NS rozhodne o legálnom postupe ministra, no podľa Pellegriniho nemôže v demokratickej spoločnosti o vine alebo nevine rozhodovať politik a už vôbec nie minister. "Musí to byť vždy rozhodnutie súdov," dodal.