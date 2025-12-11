Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 11. december 2025Meniny má Hilda
< sekcia Slovensko

Prezident vetoval zákon o zrušení Úradu na ochranu oznamovateľov

.
Prezident SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Jaroslav Novák

UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 11. decembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini vetoval zákon o zrušení Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO). Odôvodnil to absenciou dôvodov pre skrátené legislatívne konanie, vážnymi vecnými pripomienkami k nedostatočnej ochrane obetí trestných činov a nevyriešenými výhradami zo strany Európskej komisie s možnými následkami voči Slovensku. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.



UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
.

Neprehliadnite

VIDEO: NEHODA AUTOBUSU PRI LUČENCI: Hlásia desať zranených

CELÉ ZNENIE: Šiesti predsedovia vlád poslali list von der Leyenovej

Poznáme najobľúbenejšie mená v roku 2025: Je medzi nimi vaše dieťa?

OBRAZOM: Vianočnú atmosféru cítiť odvšadiaľ, stromček majú aj surfisti