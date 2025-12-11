< sekcia Slovensko
Prezident vetoval zákon o zrušení Úradu na ochranu oznamovateľov
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Bratislava 11. decembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini vetoval zákon o zrušení Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO). Odôvodnil to absenciou dôvodov pre skrátené legislatívne konanie, vážnymi vecnými pripomienkami k nedostatočnej ochrane obetí trestných činov a nevyriešenými výhradami zo strany Európskej komisie s možnými následkami voči Slovensku. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
