Prezident víta snahu premiéra oživiť ekonomiku
Konsolidácia podľa neho nikdy nie je príjemná.
Autor TASR
Bratislava 1. februára (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini víta snahu predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) pripraviť balík opatrení, ktoré by mali podporiť ekonomický rast, prilákať investície a podporiť talenty a ľudí, ktorí chcú podnikať. Hlava štátu to povedala v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24.
Konsolidácia podľa neho nikdy nie je príjemná. „Myslím si, že počas prvých dvoch alebo troch vĺn sa robila viac ekonomicko-účtovnícky na ministerstve financií a pravdepodobne do diskusie neboli zahrnutí úplne všetci, ktorých sa konsolidácia týka,“ povedal. Mrzí ho, že napriek zvýšeniu daňových sadzieb sa ukazuje ich veľký výpadok pri výbere.
„To je veľmi zlá správa pre ministra financií a musí prísť s návrhmi, ako toto vylepšiť,“ zdôraznil. Avizované opatrenia na podporu ekonomického rastu musia byť podľa neho reálne pripravené s tými, ktorí v slovenskej ekonomike pôsobia. Víta, že na opatreniach by sa mali podieľať aj experti zo zahraničia vrátane OECD.
„Ak chcete urobiť vážne prorastové opatrenie, tak musíte niekedy počítať aj s tým, že na nasledujúci rok vám to môže dokonca znížiť príjmy. Ale ak ste presvedčení, že potom výrazne pomôžu k hospodárskemu rastu, tak sú to opatrenia správne,“ zdôraznil. Práve o tomto je podľa neho potrebné viesť diskusiu. Spomenul napríklad možné zníženie daňovo-odvodového zaťaženia. Dá sa podľa neho hovoriť aj o nastolení adresnosti 13. dôchodku.
Poznamenal, že napriek zložitým konsolidačným opatreniam si Slovensko drží dobrý rating. Poukázal tiež na to, že slovenská ekonomika je otvorená a závislá od exportu. Opozícia podľa neho konsolidačné opatrenia síce kritizuje, ale nevidel od nej návrhy, ako by konsolidovala ona.
