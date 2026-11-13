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Prezident víta snahu rezortu školstva pri regulácii sociálnych sietí
Hlava štátu zdôraznila, že by sa nemalo čakať na Európsku komisiu, kým príjme veľké centrálne rozhodnutie, ale Slovensko by malo v tejto veci konať.
Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini podporuje snahu ministerstva školstva pri regulácii sociálnych sietí pre deti. Tému ochrany mladých ľudí pred sociálnymi sieťami a negatívnymi dosahmi digitálnych technológií považuje za dôležitú. Uviedol to po stretnutí s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v Paríži.
Hlava štátu zdôraznila, že by sa nemalo čakať na Európsku komisiu, kým príjme veľké centrálne rozhodnutie, ale Slovensko by malo v tejto veci konať. Poznamenala, že zákon zaoberajúci sa reguláciou sociálnych sietí pre deti by mal na Slovensku začať platiť čím skôr, pretože situácia je akútna. Zákon, ak je to ešte potrebné, by sa mal upraviť tak, aby sa veľmi podobal tomu konečnému riešeniu Európskej únie, tvrdí Pellegrini.
Štatistiky a prieskumy podľa prezidenta dokazujú, že zákaz mobilných telefónov na slovenských základných školách výrazne zvýšil pozornosť a schopnosť detí sa koncentrovať. „Pevne verím, že aj regulácia zákazu a prístupu detí k sociálnym sieťam bude mať ďaleko ešte viac pozitívnejší efekt. Aj na ich psychický vývoj, ale aj celkovo na ich život,“ povedal Pellegrini.
Macron počas bilaterálneho rokovania podľa slov Pellegriniho otvoril aj tému chatbotov umelej inteligencie a ich vplyvu na mladých ľudí. Poukázal na to, že mládež začína byť na nich príliš naviazaná a začína ich považovať za svojich priateľov. „Diskutujú s nimi extrémne intímne otázky zo svojho života. A preto pravdepodobne do budúcna musíme rozšíriť túto diskusiu nielen o prístupe k sociálnym sieťam a konkrétnym aplikáciám, ale určite aj v oblasti poskytovania možnosti diskutovať s virtuálnym človekom cez chatboty umelej inteligencie,“ poznamenal prezident. Ako dodal, prevádzkovatelia moderných technológií vďaka umelej inteligencii a diskusiám mladých cez chatboty získavajú intímnejšie informácie o každom jednom občanovi, ktorý to používa. „Je dôležité, aby sme u mladých ľudí minimálne regulovali prístup aj k tejto záležitosti. To je otázka, ktorú nastolil prezident Macron a ja ju plne podporujem a plne s ňou súhlasím,“ dodal.
Ministerstvo školstva chce čo najskôr zaviesť nový systém ochrany detí pred radikalizáciou a násilím. V druhom čítaní v Národnej rade SR preto navrhne dočasne vyčleniť zo zákona ustanovenia o zákaze sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Dôvodom je prebiehajúce európske notifikačné konanie. Lehota na vyjadrenie Európskej komisie uplynie 12. decembra. Ministerstvo však od vekového obmedzenia neustupuje. Po ukončení notifikačného procesu plánuje príslušnú legislatívnu úpravu opätovne predložiť v rámci rokovania Národnej rady SR ešte v decembri.
Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré dlhodobo presadzujú prísnejšiu reguláciu sociálnych sietí a spoločný európsky postup pri ochrane detí v online prostredí. Ministerstvo podporuje pripravovaný EU Kids Act. Zároveň však upozorňuje, že jeho prijatie a nadobudnutie účinnosti si vyžiada čas. „Spoločné európske riešenie plne podporujeme. Sami sme Európsku komisiu vyzývali, aby konala. Ale stále sa pýtam, kedy budú nové pravidlá skutočne účinné? O rok, o dva či o tri? Čo dovtedy povieme rodičom, ktorí sa dnes obávajú o bezpečnosť svojich detí? Štát má nielen právo, ale aj povinnosť ich chrániť. Nemôžeme čakať na budúce riešenie, keď máme nástroje, ktoré môžeme využívať už dnes,“ zdôraznil Drucker.
Hlava štátu zdôraznila, že by sa nemalo čakať na Európsku komisiu, kým príjme veľké centrálne rozhodnutie, ale Slovensko by malo v tejto veci konať. Poznamenala, že zákon zaoberajúci sa reguláciou sociálnych sietí pre deti by mal na Slovensku začať platiť čím skôr, pretože situácia je akútna. Zákon, ak je to ešte potrebné, by sa mal upraviť tak, aby sa veľmi podobal tomu konečnému riešeniu Európskej únie, tvrdí Pellegrini.
Štatistiky a prieskumy podľa prezidenta dokazujú, že zákaz mobilných telefónov na slovenských základných školách výrazne zvýšil pozornosť a schopnosť detí sa koncentrovať. „Pevne verím, že aj regulácia zákazu a prístupu detí k sociálnym sieťam bude mať ďaleko ešte viac pozitívnejší efekt. Aj na ich psychický vývoj, ale aj celkovo na ich život,“ povedal Pellegrini.
Macron počas bilaterálneho rokovania podľa slov Pellegriniho otvoril aj tému chatbotov umelej inteligencie a ich vplyvu na mladých ľudí. Poukázal na to, že mládež začína byť na nich príliš naviazaná a začína ich považovať za svojich priateľov. „Diskutujú s nimi extrémne intímne otázky zo svojho života. A preto pravdepodobne do budúcna musíme rozšíriť túto diskusiu nielen o prístupe k sociálnym sieťam a konkrétnym aplikáciám, ale určite aj v oblasti poskytovania možnosti diskutovať s virtuálnym človekom cez chatboty umelej inteligencie,“ poznamenal prezident. Ako dodal, prevádzkovatelia moderných technológií vďaka umelej inteligencii a diskusiám mladých cez chatboty získavajú intímnejšie informácie o každom jednom občanovi, ktorý to používa. „Je dôležité, aby sme u mladých ľudí minimálne regulovali prístup aj k tejto záležitosti. To je otázka, ktorú nastolil prezident Macron a ja ju plne podporujem a plne s ňou súhlasím,“ dodal.
Ministerstvo školstva chce čo najskôr zaviesť nový systém ochrany detí pred radikalizáciou a násilím. V druhom čítaní v Národnej rade SR preto navrhne dočasne vyčleniť zo zákona ustanovenia o zákaze sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Dôvodom je prebiehajúce európske notifikačné konanie. Lehota na vyjadrenie Európskej komisie uplynie 12. decembra. Ministerstvo však od vekového obmedzenia neustupuje. Po ukončení notifikačného procesu plánuje príslušnú legislatívnu úpravu opätovne predložiť v rámci rokovania Národnej rady SR ešte v decembri.
Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré dlhodobo presadzujú prísnejšiu reguláciu sociálnych sietí a spoločný európsky postup pri ochrane detí v online prostredí. Ministerstvo podporuje pripravovaný EU Kids Act. Zároveň však upozorňuje, že jeho prijatie a nadobudnutie účinnosti si vyžiada čas. „Spoločné európske riešenie plne podporujeme. Sami sme Európsku komisiu vyzývali, aby konala. Ale stále sa pýtam, kedy budú nové pravidlá skutočne účinné? O rok, o dva či o tri? Čo dovtedy povieme rodičom, ktorí sa dnes obávajú o bezpečnosť svojich detí? Štát má nielen právo, ale aj povinnosť ich chrániť. Nemôžeme čakať na budúce riešenie, keď máme nástroje, ktoré môžeme využívať už dnes,“ zdôraznil Drucker.