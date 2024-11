Prezident vo štvrtok odcestuje do Paríža na rokovanie Rady OECD

Bratislava 7. novembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini vo štvrtok odcestuje do Paríža, kde sa v piatok (8. 11.) zúčastní na rokovaní Rady Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), na ktorom aj vystúpi. Počas pobytu v Paríži sa prezident stretne s generálnym tajomníkom OECD Mathiasom Cormannom i so Slovákmi pôsobiacimi v tejto organizácii. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.



"Súčasťou návštevy budú aj rozsiahle prezentácie OECD s následnou diskusiou o výsledkoch štúdií zameraných na Slovensko, a to najmä v oblastiach vzdelávania, digitalizácie školstva, umelej inteligencie a správy vecí verejných. Prezident SR bude taktiež rokovať s výkonným riaditeľom Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) Fatihom Birolom," priblížili z kancelárie prezidenta. Na pracovnej ceste prezidenta SR sa zúčastnia aj minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) a guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír.