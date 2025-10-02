< sekcia Slovensko
Prezident vo štvrtok pracovne odcestuje do Talianska
Hlava štátu sa stretne s predstaviteľmi verejného, podnikateľského aj akademického života a tiež slávnostne otvorí Honorárny konzulát SR v Janove.
Autor TASR
Bratislava 2. októbra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini odcestuje vo štvrtok na pracovnú návštevu do Talianska. Program jeho dvojdňovej návštevy bude sústredený na Miláno a Janov, ktoré patria medzi kľúčové centrá hospodárstva, inovácií a technológií. Cieľom pracovnej cesty je posilniť slovensko-taliansku bilaterálnu spoluprácu a prepojiť slovenskú podnikateľskú a akademickú komunitu so severotalianskymi partnermi. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
„V Miláne sa prezident SR zúčastní na rokovaní s predstaviteľmi mesta a regiónu, nadácie Milano Cortina 2026, ako aj so zástupcami akademickej obce v priestoroch Gallerie Meravigli, budúcom sídle Domu Slovenska počas Zimných olympijských hier Milano-Cortina 2026. V rámci programu v Miláne sa tiež stretne s krajanmi a žiakmi taliansko-slovenskej školy,“ spresnili z odboru komunikácie.
V rámci delegácie prezidenta sú aj slovenskí podnikatelia, ktorí sa spolu s ním zúčastnia na slovensko-talianskej konferencii Ligúria - Slovensko na tému „prepojenia a príležitosti“. Podujatie poskytne priestor na spoluprácu medzi podnikmi, univerzitami a výskumnými inštitúciami. V Janove tiež prezident slávnostne otvorí Honorárny konzulát Slovenskej republiky, ktorý sa stane diplomatickým a ekonomickým mostom medzi Slovenskom a regiónom Ligúria.
