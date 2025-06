Prezident vo štvrtok ráno odcestuje na oficiálnu návštevu Slovinska

Bratislava 18. júna (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini odcestuje vo štvrtok (19. 6.) ráno do Ľubľany na dvojdňovú návštevu Slovinska. Cieľom cesty je rozvoj a podpora bilaterálnych a ekonomických vzťahov. Hlava štátu bude so slovinskou prezidentkou Natašou Pircovou Musarovou rokovať o aktuálnych zahranično-politických, transatlantických vzťahoch či energetickej bezpečnosti. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR.



„Pracovná cesta hlavy štátu tematicky zapadá do kontextu návštev prezidenta v krajinách západného Balkánu, ktoré Slovensko a Slovinsko zhodne podporujú pri integrácii do Európskej únie,“ priblížila KP SR.



Prezidenta bude počas pracovnej cesty sprevádzať štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Chovanec. Súčasťou delegácie bude tiež skupina slovenských podnikateľov, ktorí spolupracujú s námorným prístavom Koper.



Pellegrini absolvuje aj rokovania s podpredsedníčkou Národného zhromaždenia Meirou Hotovou, predsedom vlády Robertom Golobom a vedením prístavu. V závere návštevy sa stretne s krajanmi a priateľmi Slovenska v priestoroch veľvyslanectva v Ľubľane.