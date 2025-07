Prezident vo štvrtok vymenoval 19 nových sudcov všeobecných súdov

Bratislava 24. júla (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini vymenoval vo štvrtok 19 nových sudcov všeobecných súdov. Vo svojom prejave zdôraznil, že nezávislé súdnictvo je jeden zo základných pilierov, o ktoré sa opiera naša štátnosť.



Podotkol, že aj noví sudcovia budú svojou prácou prispievať k stabilite a pevnosti nezávislého súdnictva. „Vaše rozhodnutia ovplyvnia nielen aktérov jednotlivých prípadov, o ktorých budete rozhodovať, ale budú mať dosah aj na to, do akej miery občania Slovenskej republiky budú alebo nebudú dôverovať spravodlivosti, právnemu štátu a demokratickému systému, nakoľko považujú svoju vlasť za bezpečný a spravodlivý domov,“ konštatoval prezident.



Upozornil, že ak občan vníma prostredie, v ktorom žije, ako nespravodlivé, môže to podľa neho viesť k zničujúcim následkom. Pellegrini zdôraznil, že spravodlivosť nemožno docieliť nespravodlivosťou.



Hlava štátu novým sudcom pripomenula, že ich profesia si bude od nich vyžadovať nielen odbornú zdatnosť, ale aj morálnu integritu, bezúhonnosť i osobnostnú zrelosť, pretože aj tieto vlastnosti podľa prezidenta dotvárajú profil každého sudcu.



Dodal, že právo občana na spravodlivosť, aj na nestranný a spravodlivý súdny proces, je jedným zo základných ľudských práv. „Prajem vám dostatok odhodlania, energie, pevné zdravie a veľa úspechov v tejto náročnej, ale, dúfam, že pre vás aj nádhernej profesii,“ uzavrel Pellegrini.



Novovymenovanými sudcami sú Jana Bellásová (Mestský súd Košice), Pavol Benko (Mestský súd Bratislava IV), Stanislav Birošík (Okresný súd Humenné), Filip Bojda (Okresný súd Trnava), Paulína Čaplánová (Mestský súd Bratislava II), Martin Gazdík (Okresný súd Trnava), Patrik Hanúsek (hosťujúci sudca pre obvod Krajského súdu v Bratislave), Martin Hlinka (Mestský súd Bratislava I), Kristína Hogh Geciová (Okresný súd Banská Bystrica), Juraj Holod (Mestský súd Bratislava III), Jaroslav Kubánek (hosťujúci sudca pre obvod Krajského súdu v Trenčíne), Marek Labuda (Mestský súd Bratislava IV), Daniela Obušeková (Okresný súd Humenné), Dominika Ordzovenská (Okresný súd Poprad), Dominika Rošková (Okresný súd Banská Bystrica), Adriána Stanislavová (Mestský súd Bratislava III), Júlia Tarcalová (hosťujúca sudkyňa pre obvod Krajského súdu v Prešove), Martin Truchlý (Mestský súd Bratislava IV) a Zoltán Valentovič (Mestský súd Bratislava I).