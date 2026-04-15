Prezident: Volanie pápeža po mieri nesmie byť terčom útokov
Americký prezident Donald Trump zaútočil na pápeža Leva XIV., ktorého počas uplynulých dní kritizoval už niekoľkokrát.
Bratislava 15. apríla (TASR) - Volanie pápeža Leva XIV. po mieri nesmie byť terčom politických útokov. Na sociálnej sieti to uviedol prezident SR Peter Pellegrini. Vyhlásenie Svätého Otca považuje za jeden z najsilnejších hlasov, ktorý vo svete nalieha na zastavenie zabíjania.
„Snaha o mier, pokoj a zachovanie života stelesňuje základné princípy kresťanstva a hlava katolíckej cirkvi po nich volá úplne oprávnene,“ povedal Pellegrini. Odmieta, aby sa pápež stával za tieto slová terčom politických útokov. „V tomto prípade predsa nereprezentuje sám seba, ale miliardy ľudí na svete, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu a jeho ideálom. Práve k nim smerovala aj pápežova výzva - nech si tí, ktorí majú moc vyvolávať vojny, vyberú mier,“ podotkol prezident.
Tvrdí, že ak bude snaha o mier a túžba po zachovaní ľudského života hnacím motorom najmocnejších politikov tohto sveta, bude Zem pokojnejším a bezpečnejším miestom na život. Zvlášť to podľa prezidenta platí pre menšie národy a štáty ako Slovensko, ktoré sú na dodržiavanie medzinárodných pravidiel odkázané.
Americký prezident Donald Trump zaútočil na pápeža Leva XIV., ktorého počas uplynulých dní kritizoval už niekoľkokrát. Urobil tak aj cez víkend po tom, čo Svätý Otec vyzval na mier na Blízkom východe a vyčítal mu, že je priveľmi „liberálny“. Sám Lev XIV., ktorý je prvým pápežom pôvodom zo Spojených štátov, v reakcii prezidentovi odkázal, že bude aj naďalej vystupovať proti vojne a že sa jeho administratívy nebojí.
