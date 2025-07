Prezident: Výcvik v obranných silách je náročný

Bratislava 17. júla (TASR) - Výcvik v Národných obranných silách (NOS) je podľa prezidenta SR Petra Pellegriniho fyzicky náročný. Pre jeho zvládnutie je dôležitý aj tímový duch. Hlava štátu to uviedla počas výcviku v NOS vo vojenskom výcvikovom priestore Turecký vrch. Podobne to vidí aj minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).



„Na druhej strane som aj tak pozitívne prekvapený sám zo seba, že to zvládam a že pomaly sa dostávame do takej rutiny, že dnes ráno sme už cvičili všetci sami dobrovoľne bez ohľadu na to, aké bolo počasie,“ vyhlásil.



Prezident kritikom svojho zapojenia sa odkázal, že počas svojej dovolenky, ktorá mu prináleží, mohol „ležať aj na pláži v Grécku“. Takto strávený čas považuje však za produktívnejší. Projekt NOS je podľa neho lepšou alternatívou k povinnej vojenskej službe.



Podľa svojich slov Pellegrini podpísal zmluvu na päť rokov. Doplňujúci výcvik by chcel absolvovať u ženijnej jednotky v Seredi. Ako deklaroval, v prípade živelných katastrof je pripravený na odvod a pomoc obyvateľstvu napriek tomu, že je hlavou štátu.



Fyzickú náročnosť výcviku potvrdzuje aj minister obrany Kaliňák, ktorý sa v prvom turnuse výcviku zúčastňuje tiež. Prekvapilo ho, aký je program výcviku nabitý. Cvičiaci majú budíček o 5.30 h, po ktorom nasleduje rozcvička.



„Ste tých desať až 12 hodín na čerstvom vzduchu, bez ohľadu na počasie, (...). Možno ešte máme šťastie, že nie sú štyridsiatky, to by bolo asi ešte omnoho horšie,“ myslí si.



Kaliňák priblížil, že v stredu (16. 7.) bolo do výcviku v NOS prihlásených viac ako 550 ľudí, ktorí už čakajú na termín výcviku. „Myslím si, že za prvých 15 dní je to veľmi dobré číslo, až sa trochu bojíme, aby sme zvládali kapacitu,“ uviedol s tým, že ministerstvo sa teraz bude venovať budovaniu infraštruktúry pre výcvik.



Minister deklaroval, že príspevok, ktorý mu za výcvik náleží, teda 3000 eur, venuje vojenskej nadácii. Odmietol, že by branné zálohy, ktoré sú súčasťou NOS a v ktorých si záujemcovia môžu výcvik iba vyskúšať za 1500 eur, boli iba drahou kampaňou pre Ozbrojené sily SR.