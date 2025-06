Prezident vymenoval M. Venharta do funkcie predsedu SAV

Bratislava 6. júna (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini vymenoval v piatok do funkcie predsedu Slovenskej akadémie vied (SAV) Martina Venharta. Začína sa mu tak štvorročné funkčné obdobie, na poste strieda Pavla Šajgalíka. Prezident v príhovore vyzdvihol Venhartove skúsenosti doma aj v zahraničí, dlhodobé pôsobenie v predsedníctve SAV a jeho vedeckú činnosť. Pripomenul, že nového predsedu čaká náročná úloha opätovne prispieť k nadviazaniu dialógu medzi odbornou a laickou verejnosťou a obnoviť dôveru v samotnú vedu.



„Slovenská akadémia vied by mala byť a musí zostať majákom pravdy, faktov a vedeckých dôkazov. Je to aktuálna téma najmä dnes, keď časť spoločnosti akoby rezignovala na záujem o vedecké poznanie, ba dokonca prestala dôverovať vedeckým autoritám či inštitúciám. Odmietanie liekov, lekárskej starostlivosti, ale niekedy už aj popieranie najzákladnejších poznatkov a vedeckých faktov podkopávajú našu spoločnosť v jej základoch,“ pripomenul prezident.



Podľa neho sa šance úspechu krajiny odvíjajú od kvality vzdelávania a slovenskej vedy. „Hoci je vám blízke prírodovedné zameranie, vyslovili ste tiež názor, že 21. storočie bude storočím spoločenských vied. Možno aj preto, aby sa podarilo preklenúť polarizáciu spoločnosti a aj nárast práve tých negatívnych fenoménov,“ poznamenal.