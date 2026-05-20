Prezident vymenoval piatich rektorov vysokých škôl
Prezident zdôraznil, že ľudia sú skutočným a najväčším bohatstvom Slovenska.
Autor TASR
Bratislava 20. mája (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini v stredu v Prezidentskom paláci vymenoval piatich rektorov vysokých škôl. Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre povedie Klaudia Halászová, Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave Iveta Dirgová Luptáková a Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre František Petrovič. Žilinskú univerzitu v Žiline bude viesť Branislav Hadzima a Vysokú školu DTI Tomáš Lengyelfalusy.
Vo svojom príhovore prezident uviedol, že rektori na seba berú veľkú zodpovednosť. „Aj na vás bude záležať, či svojim poslucháčom dokážete vytvoriť slobodné, tvorivé, ale hlavne motivujúce prostredie pre ich rozvoj i pre napredovanie vašich škôl. Som presvedčený, že disponujete takýmito kvalitami. Svedčia o tom vaše odborné i pracovné skúsenosti, ale aj ľudské vlastnosti,“ uviedol Pellegrini.
Hlava štátu považuje budovanie zahraničných kontaktov za veľmi pozitívny trend. Poukázala na to, že študenti aj pedagógovia sú konfrontovaní so skúsenosťami zo sveta, no zároveň sa pred nimi otvára aj možnosť prezentovať Slovensko ako krajinu, ktorá stavia svoj úspech na vzdelávaní, odbornosti a inovačných trendoch. „Dnes sa čoraz častejšie a čoraz viac presviedčame, akými dôležitými hodnotami sú vzdelanie a kreativita. Aký bezprostredný dosah majú na ekonomickú úspešnosť krajiny,“ poznamenal prezident. Naša konkurencieschopnosť sa podľa neho odvíja od inovácií a využívania nových technológií, vrátane umelej inteligencie.
Prezident zdôraznil, že ľudia sú skutočným a najväčším bohatstvom Slovenska. Poukázal aj na výzvu, ktorou je umelá inteligencia, ktorá preniká do každodennej reality. „Vstupujeme v tomto ohľade do absolútne novej a neprebádanej éry. A vašou úlohou okrem iného bude vychovávať generáciu, ktorá dokáže erudovane a zároveň eticky a zodpovedne využívať tento technologický fenomén 21. storočia,“ dodal Pellegrini.
