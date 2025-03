Prezident vymenoval R. Huliaka za ministra cestovného ruchu a športu

Prezident SR Peter Pellegrini odvolal ministra cestovného ruchu a športu SR Dušana Keketiho (nominant SNS) (vľavo) a vymenoval nového ministra Rudolfa Huliaka (nominant Smer-SD) v Prezidentskom paláci v Bratislave 5. marca 2025. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Profil Rudolfa Huliaka



Narodil sa 5. mája 1975 v Očovej. Vysokoškolské vzdelanie nadobudol na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, na ktorej v rokoch 1993 - 1998 študoval odbor prevádzka a ekonomika cestnej a mestskej dopravy. V roku 2003 spoluzakladal firmu Profilak. Členom prezídia Slovenskej poľovníckej komory sa stal v roku 2005, v prezídiu pôsobí ako predseda streleckej komisie. Od roku 2010 je tiež členom prezídia Slovenského poľovníckeho zväzu, v ktorom je predsedom osvetovej komisie.



O post poslanca Národnej rady (NR) SR sa prvýkrát a neúspešne uchádzal v roku 2020 na kandidátke strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko. Úspešnejší bol v komunálnych voľbách v roku 2022, keď ho zvolili za starostu Očovej. Voľby boli spojené aj s voľbami do orgánov samosprávnych krajov, v ktorých zároveň kandidoval aj za predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Vo voľbách dostal 23.236 hlasov (11,5 percent) a skončil na treťom mieste.



Pred septembrovými parlamentnými voľbami v roku 2023 sa Huliak už ako predseda strany Národná koalícia dohodol na spolupráci so Slovenskou národnou stranou (SNS). Vo voľbách kandidoval na kandidátke SNS a spolu s ním z Národnej koalície aj Ivan Ševčík a Pavel Ľupták. Vo voľbách Huliak dosiahol 58.875 prednostných hlasov a do parlamentu sa za Národnú koalíciu spolu s ním na kandidátke SNS dostali aj Ševčík (25.639 hlasov) a Ľupták (13.046 hlasov).



Po vzniku vládnej koalície Smer-SD, Hlas-SD a SNS, nominovala Huliaka SNS za ministra životného prostredia. Prezidentka Zuzana Čaputová ho však do funkcie nevymenovala pre jeho odmetanie vedeckého konsenzu o zmene klímy. Rudolf Huliak sa tak stal poslancom parlamentu a predsedom Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Spolu s Ľuptákom a Šefčíkom aj členom poslaneckého klubu SNS. Čelil pokusom o odvolanie z funkcie predsedu výboru pre výroky smerované poslankyni z Progresívneho Slovenska Lucii Plavákovej, alebo pre fajčenie pri "experimente" s rastlinou vo svojej parlamentnej kancelárii.



Začiatkom októbra 2024 požiadal o zmenu v názve poslaneckého klubu SNS. Chcel ho v znení Slovenská národná strana - Národná koalícia/Nezávislí kandidáti. S tým však nesúhlasil podpredseda NR SR a predseda SNS Andrej Danko. Po sporoch oznámil Huliak 22. októbra 2024 spolu so Ševčíkom a Ľuptákom odchod z poslaneckého klubu SNS. Trojica zároveň informovala, že pri voľbe predsedu parlamentu podporia kandidáta Hlasu-SD. Na protest aj viackrát nehlasovali v parlamente s koalíciou, pričom Huliak požadoval pre seba post ministra životného prostredia.



V koalícii sa situácia s väčšinou v parlamente skomplikovala aj potom, keď prestali hlasovať tiež štyria poslanci z Hlasu-SD Samuel Migaľ, Radomír Šalitroš, Ján Ferenčák a Roman Malatinec, ktorý 4. februára 2025 prešiel z Hlasu-SD do Národnej koalície.



Situáciu napokon riešil predseda vlády a Smeru-SD Robert Fico, ktorý dal Hlasu-SD a SNS ultimátum do 17. februára 2025, aby urovnali spory vo svojich stranách a poslaneckých kluboch. Tým sa to však nepodarilo a ku koaličnej zmluve sa podpísal dodatok, na základe ktorého Smer-SD získal od SNS kontrolu nad ministerstvom cestovného ruchu a športu a od Hlasu-SD nad ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Rezort športu a cestovného ruchu sa Fico rozhodol venovať Huliakovi, aby zabezpečil koalícii najtesnejšiu parlamentnú väčšinu so 76 poslancami.



Na poste ministra cestovného ruchu a športu Huliak vystrieda nominanta SNS Dušana Keketiho. Huliaka by v parlamente mal nahradiť bývalý europoslanec Miroslav Radačovský, ktorý v septembrových parlamentných voľbách v roku 2023 kandidoval na kandidátke SNS ako predseda strany Slovenský patriot.

Bratislava 5. marca (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini vymenoval v stredu Rudolfa Huliaka za nového ministra cestovného ruchu a športu. Na tomto poste vystriedal Dušana Keketiho (nominant SNS), ktorého hlava štátu odvolala.K zmene dochádza v súvislosti so situáciou vo vládnej koalícii a zmenou pomerov poslancov v Národnej rade (NR) SR. Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR prešlo po úprave koaličnej zmluvy od SNS pod stranu Smer-SD.Návrh na výmenu na tomto poste odovzdal prezidentovi minulý týždeň premiér Robert Fico (Smer-SD). Súčasťou personálneho návrhu na nového ministra bola aj deklarácia o podpore vlády a jej programového vyhlásenia, ktorú podpísali štyria nezaradení poslanci okolo Huliaka.