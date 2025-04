Prezident vymenoval troch generálov, medzi nimi aj B. Zuriana

Na snímke v popredí zľava vymenovaný do hodnosti generála Branislav Zurian a prezident SR Peter Pellegrini počas vymenovania generálov v Prezidentskom paláci 25. apríla 2025 v Bratislave. V pozadí zľava prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová, minister spravodlivosti SR Boris Susko (Smer-SD) a minister vnútra SR Matúš Šutaj-Eštok (Hlas-SD). Foto: TASR - Martin Baumann

Šutaj Eštok: Vymenovanie Zuriana za generála je poďakovaním za jeho kariéru



Bratislava 25. apríla (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini vymenoval riaditeľa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Branislava Zuriana, riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Ľubomíra Klištinca a štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti SR Michala Sedliaka do hodnosti generála. Urobil tak v piatok v Prezidentskom paláci na návrh vlády SR.Ich menovanie je podľa Pellegriniho výzvou budovať dôveru v inštitúcie, ktoré zastupujú. „“ poznamenal.Služba štátu nie je podľa prezidenta len výkonom samotnej profesie. „“ skonštatoval Pellegrini. Doplnil, že menovanie je ocenením všetkých troch generálov, no zároveň je výzvou a záväzkom voči zákonu, spoločnosti a občanom SR.Prezident Sedliakovi zaželal, aby vo svojej práci pokračoval so zmyslom pre spravodlivosť a s prirodzeným rešpektom, ktorý si nezíska človek iba hodnosťou, ale aj skúsenosťami. Klištincovi praje, aby viedol ZVJS s rozvahou, odvahou a jasnou víziou jeho ďalšieho rozvoja. Zurianovi želá, nech je ÚIS pod jeho vedením pevný, objektívny a nezávislý a aby vždy spravodlivo rozhodoval o vine a nevine príslušníkov bezpečnostných zložiek štátu.Vláda navrhla Zuriana do hodnosti generála 18. septembra 2024, Sedliaka a Klištinca 26. júna 2024.Vymenovanie šéfa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Branislava Zuriana do hodnosti generála je poďakovaním za jeho profesionálnu kariéru a za to, čo urobil. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) s tým, že bolo pre neho cťou nominovať Zuriana na rokovaní vlády.Zurian podľa ministra nekompromisne dodržiaval zákon a mal tvrdý postoj voči zločinu. „“ poznamenal. Šutaj Eštok tvrdí, že mu Zurian pomohol s jeho sľubom, že zákon bude platiť pre každého policajta a obdobie policajnej pomsty sa končí.Šéf ÚIS si menovanie váži. „“ povedal.Minister vnútra zároveň reagoval na opozíciu, ktorá menovanie Zuriana kritizuje. Títo politici sa podľa neho boja. „“ skonštatoval Zurian.