Prezident: Využime každý deň, aby sme zlepšili životné prostredie

Bratislava 22. apríla (TASR) - Každý nesie zodpovednosť za to, akú budúcnosť pripraví nasledujúcim generáciám. Pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý pripadá na 22. apríla, to na sociálnej sieti uviedol prezident SR Peter Pellegrini.



„Vo svojich rukách máme rozhodnutia, ktoré ovplyvnia kvalitu života na našej planéte. Buďme múdri a využime každý deň na to, aby sme zlepšili životné prostredie okolo nás,“ povedala hlava štátu.