Prezident vyzdvihol líderstvo Trenčianskeho kraja v duálnom vzdelávaní

Trenčín 27. novembra (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) patrí medzi premiantov a lídrov v duálnom vzdelávaní, pri strednom školstve dbá na potreby trhu práce. Pripomenul to v stredu počas svojho regionálneho výjazdu v Trenčíne a na Úrade TSK prezident SR Peter Pellegrini.



"Samotné stavovské organizácie a zamestnávatelia konštatujú, že je to práve TSK a jeho odborné školstvo, ktoré najviac reaguje na skutočné potreby trhu práce, tzn. stredné školy v TSK produkujú presne takých budúcich zamestnancov, ako vyžaduje priemysel a firmy, ktoré pôsobia v Trenčianskom kraji. A to je samozrejme veľký úspech," skonštatoval Pellegrini.



Prezident zároveň vyzdvihol významné investície kraja do školstva, ako i to, že krajská samospráva sa aktivizuje v oblasti debarierizácie budov. Spomenul i Hokejovú akadémiu, ktorá by podľa neho mala byť budovaná vo všetkých krajoch.



Predseda TSK Jaroslav Baška priblížil, že v súčasnosti je v systéme duálneho vzdelávania zapojených 26 stredných odborných škôl (SOŠ) a viac ako 180 firiem, funguje v ňom viac ako 1400 žiakov. "Som veľmi rád, že kraj, ale aj naše SOŠ veľmi počúvajú zamestnávateľov, ktorí sú tu v Trenčianskom kraji a reagujú na ich požiadavky," podotkol Baška.



Pellegrini sa dotkol i otázky Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK), ktorým bude mesto Trenčín v roku 2026. V tejto súvislosti podotkol, že pravdepodobne bude potrebné počas roka 2025 rokovať ešte o možnom navýšení vládou schválených prostriedkov, nakoľko dochádza aj vplyvom inflácie k nárastu cien dodávok materiálov a služieb, zároveň dôjde k nárastu aj dane z pridanej hodnoty.



Primátor Trenčína Richard Rybníček v tejto súvislosti ubezpečil prezidenta, že mesto spolu s TSK zvládnu EHMK, zvládnu aj investície, či už v meste, v okolí alebo na hrade a budú dôstojne reprezentovať Slovenskú republiku aj v zahraničí ako kraj, aj ako mesto Trenčín i všetky mestá a obce v kraji.



Prezident ďalej spomenul i otázku armádneho domu kultúry a letiska v Trenčíne, ako i transformácie hornej Nitry, ktorá sa po troch rokoch bývalých vlád podľa neho opäť zdynamizovala a ocenil i nové investície v regióne.



Počas svojho výjazdu absolvovala hlava štátu rokovanie s vedením mesta Trenčín, navštívila jednu z trenčianskych firiem i dvojicu škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.