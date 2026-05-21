Štvrtok 21. máj 2026
Prezident vyzdvihol partnerstvo Pezinka a albánskej samosprávy

Na snímke prezident SR Peter Pellegrini (vľavo) a albánsky prezident Bajram Begaj (vpravo) počas oficiálneho prijatia na nádvorí Prezidentského paláca v stredu 20. mája 2026 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Pezinok 21. mája (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini vyzdvihol partnerstvo, ktoré nadviazalo mesto Pezinok s albánskou samosprávou. Spája ich najmä vinohradníctvo a baníctvo. Verí, že krásy Malých Karpát a blízkosť Bratislavy prilákajú viac turistov z Albánska. Pellegrini to uviedol pri príležitosti návštevy Pezinka v sprievode albánskeho prezidenta Bajrama Begaja. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.

„Malokarpatská oblasť má veľký potenciál v rozvoji cestovného ruchu. Oplýva prírodnými krásami, historickými pamiatkami, ale aj bohatou vinohradníckou a vinárskou tradíciou,“ uviedol Pellegrini. Teší ho zároveň, že čoraz viac Slovákov navštevuje Albánsko.

Prezidentský palác poznamenal, že spolupráca v oblasti turizmu bola jednou z tém rokovania medzi hlavami štátov.
