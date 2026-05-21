Prezident vyzdvihol partnerstvo Pezinka a albánskej samosprávy
Teší ho zároveň, že čoraz viac Slovákov navštevuje Albánsko.
Autor TASR
Pezinok 21. mája (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini vyzdvihol partnerstvo, ktoré nadviazalo mesto Pezinok s albánskou samosprávou. Spája ich najmä vinohradníctvo a baníctvo. Verí, že krásy Malých Karpát a blízkosť Bratislavy prilákajú viac turistov z Albánska. Pellegrini to uviedol pri príležitosti návštevy Pezinka v sprievode albánskeho prezidenta Bajrama Begaja. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
„Malokarpatská oblasť má veľký potenciál v rozvoji cestovného ruchu. Oplýva prírodnými krásami, historickými pamiatkami, ale aj bohatou vinohradníckou a vinárskou tradíciou,“ uviedol Pellegrini. Teší ho zároveň, že čoraz viac Slovákov navštevuje Albánsko.
Prezidentský palác poznamenal, že spolupráca v oblasti turizmu bola jednou z tém rokovania medzi hlavami štátov.
