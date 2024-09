Prezident vyzval poslancov, aby sa vrátili ku kultivovanej debate

Bratislava 25. septembra (TASR) - Prezident Peter Pellegrini odmieta, aby sa slovník poslancov voči sebe navzájom vulgarizoval. Tí, ktorých sa to týka, by podľa neho mali "zatiahnuť ručnú brzdu" a vrátiť sa ku kultivovanej debate. Zároveň zdôraznil, že správanie poslancov v parlamente je aj vizitkou Slovenska v zahraničí. Hlava štátu to uviedla v reakcii na expresívne výrazy poslanca Rudolfa Huliaka (SNS) na adresu poslankyne Lucie Plavákovej (PS) počas stredajšieho rokovania parlamentu.



"Politická diskusia patrí do parlamentu, aj súboj politických názorov a strán patrí do parlamentu, ale žiaľ, zdá sa mi, že v poslednej dobe to už presahuje určitú mieru slušného správania. Takéto urážky a prirovnania poslankyne k niečomu, to už je naozaj myslím za hranicou a mali by slovenskí poslanci a poslankyne, ktoré sa takto správajú, urobiť čo najskôr krok späť, zatiahnuť ručnú brzdu a vrátiť sa ku kultivovanej debate v parlamente. Pretože, darmo potom budeme my tu v zahraničí sa snažiť vytvárať pozitívny obraz o krajine," vyhlásil prezident počas návštevy v Organizácii spojených národov v New Yorku.



Rozhodnutie o prípadnom ospravedlnení poslankyni je podľa neho na Huliakovi. "Ja osobne by som nikdy takéto prirovnanie vo vzťahu k pani poslankyni, ani k žiadnej žene, ani k žiadnemu kolegovi politikovi nepoužil a kebyže v nejakej vážnej chvíli by som predsa len skĺzol k takémuto agresívnemu jazyku, tak by som sa určite zaň ospravedlnil. Pretože to nie je slovník hodný muža voči žene. Nech už môže mať politický názor na ňu akýkoľvek," povedal Pellegrini.



Zároveň dodal, že je z diania v parlamente sklamaný. Mrzí ho, že sa v ňom riešia "zástupné problémy", ktoré krajinu neposúvajú dopredu.



Poslankyňa Lucia Plaváková (PS) bola počas stredajšieho rokovania dvakrát vykázaná z rokovacej sály. Dôvodom boli nálepky na jej počítači, medzi ktorými boli aj symboly na podporu LGBTI. Podľa podpredsedov NR SR Andreja Danka (SNS) a Tibora Gašpara (Smer-SD) to bolo v rozpore s rokovacím poriadkom. Danko hovoril o tom, že poslanci nemôžu žiadnu tému propagovať vizuálnymi prostriedkami a Gašpar poukazoval na to, že do rokovacej sály je zakázané vnášať transparenty, letáky alebo iné obdobné vizuálne zobrazenia.



Plaváková s postupom nesúhlasila a odmietla, že porušila rokovací poriadok. Poslankyne sa verejne zastala opozícia, ktorá okrem návrhu na vykázanie kritizovala aj expresívne výrazy poslanca Rudolfa Huliaka (SNS). Ten na tlačovej konferencii vyhlásil, že pomenovaním "suka" možno označiť poslankyňu NR SR, ktorá v pléne uvedie, že plod si nezaslúži žiť. Taká zákonodarkyňa si podľa neho nectí základné otázky života. Zároveň skonštatoval, že Plavákovú nepovažuje za ženu.