Prezident: Vznik ČSR bol základom pre samostatnú Slovenskú republiku

Bratislava 28. októbra (TASR) - Vznik Československa bol základom pre samostatnú Slovenskú republiku. Vyhlásil to prezident SR Peter Pellegrini si pri príležitosti 106. výročia vzniku Československej republiky. Hlava štátu si v pondelok výročie pripomenula pri Pamätníku československej štátnosti v Bratislave.



"Nech ďalej trvá naše výnimočné priateľstvo podmienené históriou, potvrdené súčasnosťou a motivované spoločnými predstavami o slobodnej, demokratickej a prosperujúcej budúcnosti," povedal Pellegrini.



Podotkol, že tento deň ukázal vitalitu slovenského národa. "Ktorý v devätnástom storočí bol na pokraji svojej existencie a napriek tým zložitým obdobiam, v ktorých sme sa vtedy nachádzali, viac ako 1,7 milióna ľudí sa hlásilo k slovenčine a k slovenskému národu a ukázali sme, že máme svoje miesto na mape sveta a že stálo za to zabojovať o svoje sebaurčenie a založenie vtedy spoločného štátu s naším bratským národom českým," povedala hlava štátu.







Pellegrini tiež vyzdvihol Milana Rastislava Štefánika, ktorý podľa neho výrazne prispel k založeniu spoločného štátu. Rovnako aj ostatné osobnosti, ktoré prispievajú k tomu, aby Slovensko bolo modernou, demokratickou a civilizovanou krajinou.



Poukázal tiež na hodnoty slobody, demokracie a rešpektovania práv človeka, na ktorých podľa jeho slov aj vtedy vznikla Československá republika. "Je veľkou škodou, že tá naša demokratická časť histórie trvala len veľmi krátko, bola prerušená ďalšou svetovou vojnou a že sme potom desiatky rokov čakali na to, aby sme opäť mohli žiť demokratickom štáte a toto celé naše snaženie vyvrcholilo 1. januára 1993, keď sme slávnostne mohli sa tešiť zo vzniku samostatnej hrdej demokratickej Slovenskej republiky," povedal prezident.