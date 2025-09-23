< sekcia Slovensko
Prezident: Z ministrov je v delegácii na VZ OSN len J. Blanár
SNS vyzvala prezidenta, aby pri svojich zahraničných cestách neodmietal členov vlády na palube vládneho špeciálu.
Autor TASR
Bratislava 23. septembra (TASR) - Súčasťou delegácie 80. zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v New Yorku je z ministrov len šéf diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) a jeho blízky tím. Ministri, ktorí majú v týchto dňoch pracovný program v USA, nie sú jej súčasťou. Vyplýva to z reakcie prezidenta SR Petra Pellegriniho na výzvu Slovenskej národnej strany (SNS). Pre TASR to uviedol odbor komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR.
„Prezident sa zúčastňuje na rokovaní na VZ OSN a tomu zodpovedalo aj odborné a mediálne obsadenie lietadla. Súčasťou delegácie je minister zahraničných vecí Juraj Blanár a jeho blízky tím, ktorí pricestovali spoločne s prezidentom SR na toto najvýznamnejšie medzinárodné podujatie,“ objasnili z KP SR s tým, že ministri, ktorí majú v týchto dňoch pracovný program v USA, tam odcestovali podľa svojho programu, času a priorít, keďže prezident má pracovný program v USA až do štvrtka (25. 9.).
SNS vyzvala prezidenta, aby pri svojich zahraničných cestách neodmietal členov vlády na palube vládneho špeciálu. SNS to uviedla na sociálnej sieti. Líder strany Andrej Danko novinárom v parlamente povedal, že útok na ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nominantka SNS) v súvislosti s jej cestou do Spojených štátov amerických nie je seriózny.
Ministerka kultúry na sociálnej sieti informovala, že sa v nedeľu (21. 9.) zúčastnila na 47. ročníku festivalu Slovak Heritage v New Jersey v USA. Na festivale sa zúčastnil aj Pellegrini, ktorý je v USA na pracovnej ceste. Nadácia Zastavme korupciu ešte v piatok (19. 9.) na sociálnej sieti informovala, že medzi objednávkami Ministerstva kultúry SR sú aj letenky do New Yorku pre Šimkovičovú a šéfku odboru komunikácie rezortu Petru Demkovú. Ministerstvo ich malo objednať za takmer 16.000 eur.
