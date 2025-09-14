Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 14. september 2025Meniny má Ľudomil
< sekcia Slovensko

Prezident zablahoželal pápežovi Levovi XIV. k 70. narodeninám

.
Na snímke prezident SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Jakub Kotian

Pellegrini novej hlave katolíckej cirkvi napísal, že rok 2025 bude pre ňu navždy významným míľnikom.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 14. septembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini v nedeľu zablahoželal pápežovi Levovi XIV. k jeho 70. narodeninám. V mene občanov SR aj svojom mu poprial všetko najlepšie, pevné zdravie, veľa optimizmu, milosti i nádeje. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.

„Vo vašej vysoko zodpovednej a jedinečnej misii morálnej autority, vyslanca mieru, nádeje a porozumenia medzi národmi na celom svete, Vám želám veľa síl do ďalších rokov,“ uvádza sa v blahoprajnom liste.

Pellegrini novej hlave katolíckej cirkvi napísal, že rok 2025 bude pre ňu navždy významným míľnikom. „Je nielen rokom, kedy katolícka cirkev slávi Jubilejný rok spojený s časom milosti, duchovnej obnovy a prehĺbením viery, ale zároveň aj začiatkom Vášho pontifikátu,“ pripomenul.

V liste takisto poukázal na aktuálnu situáciu vo svete, ktorá je podľa neho plná výziev a zmien a ktorá núti čoraz častejšie si pripomínať hodnoty mieru, spravodlivosti, vzájomnej úcty, porozumenia či jednoduchej ľudskosti.

Prezident SR ubezpečil pápeža Leva XIV., že občania Slovenska sa v plnej miere hlásia k podpore iniciatív smerujúcich k „ľudskejšiemu svetu“. „Osobne si veľmi cením a zároveň Vám úprimne ďakujem za to, že zdôrazňujete dôležitosť dialógu, solidarity, podpory spolupráce a pomoc marginalizovaným,“ napísal v závere listu Pellegrini.

Lev XIV., vlastným menom Robert Francis Prevost, je prvým pápežom severoamerického pôvodu v dejinách cirkvi. Zvolený bol 8. mája po smrti jeho predchodcu Františka.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Ak opozícia pri konsolidácii staví na rozprávky, doplatí na to

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: September je teplý, no trópy sa nekonajú

Vedci odhalili nový spôsob cieleného poškodzovania rakovinových buniek

MAJERSKÝ: Hrádza proti progresivizmu sa premiérovi Ficovi rúca