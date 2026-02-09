< sekcia Slovensko
Prezident: Zahraničná agenda sa v roku 2026 opiera o tri hlavné línie
Súčasťou prezidentovho programu budú aj mnohé stretnutia s krajanmi v zahraničí.
Autor TASR
Bratislava 9. februára (TASR) - Zahraničná agenda prezidenta SR Petra Pellegriniho v roku 2026 sa opiera o tri hlavné línie - Európu a región, bezpečnosť a obranu a modernú technologickú diplomaciu. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR, ktorá zdôraznila, že pracovné cesty hlavy štátu nadviažu na priority, ktoré charakterizovali jeho vlaňajšie zahraničné návštevy.
V rámci nového roka prezidentská kancelária pripomína Pellegriniho účasť a podporu slovenských športovcov na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo, rovnako avizuje prezidentovu účasť i na následných Zimných paralympijských hrách. „Dôležitá bude aj pracovná cesta do indického Naí Dillí, kde vystúpi na globálnom samite o umelej inteligencii. V priebehu roka sa prezident SR zapojí do rokovaní samitu Iniciatívy troch morí v Chorvátsku, samitu Bukureštskej deviatky v Rumunsku, samitu NATO v Ankare, Valného zhromaždenia OSN v New Yorku či rokovania skupiny Arraiolos v Slovinsku,“ dodala Kancelária prezidenta SR.
Súčasťou prezidentovho programu budú aj mnohé stretnutia s krajanmi v zahraničí. „Ku koncu roka má prezident v pláne navštíviť i slovenských vojakov pôsobiacich v medzinárodných misiách. Prezident SR sa zároveň zapojí do medzinárodných fór podporujúcich demokraciu, ľudské práva a kultúrny dialóg,“ dodali z prezidentskej kancelárie.
Pripomenuli, že v roku 2025 hlava štátu absolvovala 29 zahraničných pracovných ciest, ktorých spoločným cieľom bolo posilňovanie bezpečnosti, podpora rozširovania Európskej únie, rozvoj partnerstiev a aktívna úloha Slovenska v medzinárodnom spoločenstve. „Významnú časť minuloročných zahraničných aktivít tvorili bilaterálne návštevy zamerané na podporu európskej integrácie, stability v bezprostrednom susedstve Európskej únie a rozvoj strategických partnerstiev,“ spomína Kancelária prezidenta SR v súvislosti s viacerými návštevami krajín západného Balkánu, ako aj cestami do Talianska, Chorvátska, Slovinska, Francúzska či Nemecka.
Medzi ďalšími zahraničnými cestami zvýraznila KP aj posilnenie regionálnej spolupráce pri návštevách Českej republiky a Poľska, rozvíjanie bilaterálnych vzťahov a hospodárskej spolupráce na návšteve Portugalska i zvýraznenie globálneho rozmeru slovenskej diplomacie pri oficiálnej návšteve Japonska.
„Popri bilaterálnych rokovaniach sa prezident SR aktívne zapájal do budovania multilaterálnych vzťahov a otázok medzinárodnej bezpečnosti, v tomto kontexte sa zúčastnil viacerých samitov, vrátane samitu Bukureštskej deviatky, samitu NATO v Haagu či Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov v New Yorku,“ zvýraznila prezidentská kancelária. Pripomenula aj účasť na významných udalostiach vo Vatikáne, vrátane inauguračnej omše pápeža Leva XIV. a následnej osobnej audiencie.
